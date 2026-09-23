Başkan Büyükgöz esnafla gönül gönüle

Gebze’nin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip olan esnafla düzenli olarak bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle programlarında iş yerlerini tek tek ziyaret ediyor.

Esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Büyükgöz, ziyaretlerde belediye hizmetlerinin yanı sıra mahallelerin ihtiyaçları ve ticari hayatın gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuyor.

Yakın zamanda Güzeller, Barış, Arapçeşme, Osman Yılmaz, Mustafapaşa ve Hacıhalil mahallelerinde de gerçeklen programlarda esnafın talepleri mahalle mahalle doğrudan dinleniyor.

Birebir İletişim, Ortak Akıl

Başkan Büyükgöz’ün esnaf ziyaretleri yalnızca iş yerlerini ziyaret etmekle sınırlı kalmıyor. Kahvaltı programları, mahalle buluşmaları ve pazar yeri ziyaretlerinde de esnafla bir araya gelen Büyükgöz, Gebze’nin ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmeleri doğrudan esnaftan dinliyor.

Sahada kurulan birebir iletişim sayesinde esnafın günlük yaşamda karşılaştığı sorunlar, beklentileri ve şehrin gelişimine ilişkin önerileri ilgili birimlere aktarılıyor. Böylece belediye hizmetlerinin sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirilmesine katkı sağlanıyor.

Gebze’nin Ticari Hayatına Yakın Takip

Esnafın kent ekonomisinin önemli aktörlerinden biri olduğunu belirten Başkan Büyükgöz, Gebze’nin gelişiminde esnafın görüşlerinin önemli olduğunu ifade ediyor. İlçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen ziyaretlerde ticari hayatın mevcut durumu, mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların beklentileri üzerine istişarelerde bulunuluyor.

“Esnafımız Gebze’nin kalbidir”

Esnafla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirten Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Esnafımız Gebze’mizin ekonomisinin, sosyal hayatının ve mahalle kültürünün önemli bir parçası. Bizim için esnafımızı dinlemek, onların yanında olmak ve taleplerine çözüm üretmek büyük önem taşıyor. Her fırsatta sahada, esnafımızla aynı sofrada, aynı sokakta olmaya devam edeceğiz. Gebze’mizi birlikte büyütüyor, birlikte güzelleştiriyoruz” dedi.

Başkan Büyükgöz, ilçenin farklı mahallelerinde esnafla bir araya gelmeyi ve Gebze’nin ticari hayatına ilişkin değerlendirmeleri sahadan almaya devam ediyor.