Başkan Büyükgöz çalışmaları yerinde inceledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçe genelinde yaşanan sağanak yağış sonrasında İnönü Mahallesi’nde yaşanan su şebekesi arıza çalışmalarını yerinde inceledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze’de gün içerisinde meydana gelen sağanak yağış sonrasında incelemelerde bulundu. İnönü Mahallesinde su şebekesinde gerçekleşen arıza sonrası yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ana şebekede aşırı yağış nedeniyle yaşanan taşkın sonrasında mahallede incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mağduriyet yaşayan vatandaşların bu mağduriyetlerinin giderileceğini dile getirdi. Vatandaşlarla birlikte incelemelerde bulunan Başkan Büyükgöz, mevsim normallerinin üzerinde meydana gelen aşırı yağışlardan ötürü oluşacak olumsuzlukların minimuma indirilmesi için gerekli tedbirlerinin alındığını vurguladı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini de ileten Başkan Büyükgöz, “Mevsim normallerinin üzerinde aşırı bir yağış ile karşı karşıyayız. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için, meteorolojinin uyarısı üzerine kriz masası kurarak gerekli tedbirleri aldık. Yaşanan talihsiz olayda tesellimiz can kaybının, herhangi bir yaralanma olayının meydana gelmemesi. Ekiplerimiz var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor” dedi.