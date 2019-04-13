Başkan Büyükakın'ndan anlamlı ziyaret

Birliktelikte üzerimde büyük emekleri olan kıymetli ilkokul öğretmenimi ziyaret etmenin büyük mutluluğunu yaşıyorum diyen Büyükakın, “Hatice öğretmenimiz bizlere ülkesi ve milleti için çalışmanın nedenli kutsal bir görev olduğunu öğretti. Onun öğretileriyle birlikte halkımız için çalışacak, insanımıza hizmet etmenin onurunu yaşayacağız” açıklamasını yaptı.



“MUTLU BİR KOCAELİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ’’



Bilgi yanında tecrübe ve irfanla çocuklarımızla gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleği olan öğretmenlerimizin bu asil millet tarafından değerinin her daim bilindiğini dile getiren Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime özel önem vereceğiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatlarını sürdürürken mutlu olacakları bir Kocaeli’yi oluşturacağız. Öğretmenlerimizle birlikte bu kentin çocuklarına tüm enerjimizle hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“BAŞARILI OLACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM”



İlkokul öğretmeniyle çocukluk anılarını yâd eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Hatice Tunay ise, “Öğrencim ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir’in başarılı olacağına ve çok güzel hizmetler yapacağına yürekten inanıyorum. Dualarım kendisiyle” diyerek sözlerini tamamladı. Ziyarette Hatice Tunay’ın eşi Yaşar Tunay da hazır bulundu. Birliktelik çekilen hatıra fotoğrafl arının ardından sona erdi.