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Başkan Büyükakın’dan Evren’e sürpriz doğum günü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Arızlı TOKİ konutlarında ikamet eden ve 17 yaşına giren Evren İbar’a sürpriz doğum günü gerçekleştirdi.

03 Eylül 2019 Salı 11:09
Başkan Büyükakın’dan Evren’e sürpriz doğum günü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Arızlı TOKİ konutlarında ikamet eden ve 17 yaşına giren Evren İbar’a sürpriz doğum günü gerçekleştirdi.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, doğuştan engelli Evren İbar’ın 17’nci yaş gününü sürpriz yaparak kutladı. Annesi Selma Özdemir ile birlikte Arızlı TOKİ Konutları’nda yaşayan Evren İbar, Başkan Büyükakın’ı karşısında görmesiyle büyük mutluluk yaşadı. Sürpriz ziyarette doğum günü pastası da getiren Başkan Büyükakın, Evren’le birlikte mumları üfleyerek mutluluğuna şahit oldu. En büyük dileğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek olduğunu Başkan Tahir Büyükakın’a ileten Evren, ilk fırsatta bunun gerçekleştirilmesi içinde çalışacaklarını söyledi.


Evren İbar’ın 17’nci yaş gününü kutlayan Başkan Büyükakın, “Evren bizi görmek ve tanımak istediğini sosyal medyadan bize iletti. Bugün doğum günü olduğunu öğrendik. Bende pastamızı alalım öğlen boş vaktimizde sürpriz yapalım dedik. Evren ayrıca Kağıtspor’da atletizm branşında sporcumuzmuş. Bizi görünce keyfi yerine geldi. Annesini üzmeyen aslan gibi bir evlat. Bizim gibi şehir ve ülkeyi yönetenler için Evren ve onun gibi özel çocuklarımızın mutluluğu her şeye bedeldir” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:09
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