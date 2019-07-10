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Başkan Büyükakın, Gölcük’ün sorunlarını dinledi

KOCAELİ (İHA) – AK Parti Gölcük İlçe 103.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:00
Başkan Büyükakın, Gölcük’ün sorunlarını dinledi

KOCAELİ (İHA) – AK Parti Gölcük İlçe 103. Danışma Meclisi toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Hemşehrilerimizin önerilerine daha yakından cevap vermek adına STK’larla, muhtarlarımızla ve teşkilatlarımızla ilişkilerimizi sıkı tuttuk” dedi.


Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Gölcük İlçe 103. Danışma Meclisi toplantısına katıldı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, teşkilat yöneticileri ve üyelerinin katıldığı danışma meclisinin ardından gerçekleştirilen ikinci oturumda teşkilat üyelerinin sorularını cevaplayan Başkan Büyükakın, belediyenin hizmet alanları ve uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Sorulara cevap veren ve Gölcük teşkilatının mahallerden aldığı talepleri dinleyen Büyükakın, “Göreve geldiğimiz gün çalışmalarımıza mahalle başkanları ve muhtarlarımızın taleplerini dinleyerek başladık. Gölcük’ün kentimizin en önemli ilçelerinden biri olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Gölcüklüleri asla yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Hemşehrilerimizin talepleri ve önerilerini daha yakından ilgilenebilmek adına STK’larla, muhtarlarımızla ve siz teşkilatlarımızla ilişkilerimizi sıkı tuttuk” dedi.


Esnafları her zaman ziyaret etmeye devam edeceklerini belirten Büyükakın, teşkilatının kent içindeki altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan eğitim ve çevre projelerine kadar birçok konuda önerilerini de not aldı. Büyükakın son olarak, “Teşkilatlar olarak biz birliğimizi ve dirliğimizi koruyacağız. Birliğimizi ve dirliğimizi koruduğumuz müddetçe 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşabiliriz” diyerek açıklamalarını tamamladı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:00
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