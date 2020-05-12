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Aktüel

Başkan Büyükakın Engelliler Haftası’nda özel çocukları unutmadı

Engelliler Haftası vesilesiyle bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Gebze Belediye Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, özel çocuklara ve ailelerine çeşitli hediyeler verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:50:25 -
Başkan Büyükakın Engelliler Haftası’nda özel çocukları unutmadı

Engelliler Haftası vesilesiyle bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Gebze Belediye Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, özel çocuklara ve ailelerine çeşitli hediyeler verdi.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Engelliler Haftası’nda özel çocukları evlerinde ziyaret ediyor. Özel çocuklara ve ailelerine sürpriz yaparak evlerinde ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocuklara çeşitli hediyeler de takdim ediyor. Ailelerin hatırlarını ve bir isteklerinin olup olmadığını soran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin hayatlarını imkanlar ölçüsünde kolaylaştırmak, özel çocuklarımızı topluma daha fazla entegre edebilecek projelere imza atmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle tüm engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin yanlarında ve destekçileri olacağımızı da bir kez daha hatırlatmak isterim” dedi.


Özel çocuklar ve aileleri de ziyaretlerinden ötürü Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti.

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