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Başkan Bozkurt’tan Zabıta Haftası Mesajı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, her yıl 1-7 Eylül arası kutlanan “Zabıta Haftası”nın 193.

03 Eylül 2019 Salı 10:23
Başkan Bozkurt’tan Zabıta Haftası Mesajı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, her yıl 1-7 Eylül arası kutlanan “Zabıta Haftası”nın 193. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Başkan Bozkurt, her geçen gün hizmet kalitesini artıran ve personel yapısını sürekli dinamik tutan bir anlayış ile 7 gün 24 saat çalışan Zabıta Teşkilatı ve Belediye Zabıta Müdürlüğünün, vatandaşın sağlıklı, huzur ve güven ortamında yaşamasının güvencesi olduğunu ifade ederek, “Zabıta mesleğinin ilke, özveri ve dürüstlüğün simgesidir. Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan Belediye Zabıtası, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Görevleri gereği Belediyenin gören gözü, işten kulağı olan Zabıta Teşkilatımız belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir” dedi.


Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar yaptıkları fedakârca çalışmalarından dolayı başla Şuhut Belediye Zabıta Teşkilatımızı ve memleketimizin dört bir yanında vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta teşkilatımızın Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum’’ ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:23
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