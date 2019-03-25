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Başkan Bozkurt vatandaşlarla çay sohbetinde buluşmaya devam ediyor

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, vatandaşlarla AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinde çay sohbetinde buluştu.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:54
Başkan Bozkurt vatandaşlarla çay sohbetinde buluşmaya devam ediyor

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, vatandaşlarla AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinde çay sohbetinde buluştu.


Vatandaşlarla birlikte çay içen Başkan Bozkurt vatandaşlara projeleri hakkında detaylı bilgi verdi. Şuhut’lu vatandaşların yoğun sevgisi ve ilgisiyle karşılaşan Başkan Bozkurt’a, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Ali Diren, AK Parti Şuhut İl Genel Meclisi Adayı Umut Eroğlu, AK Parti Şuhut Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya ve Kadın Kolları yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Vatandaşlarla çay tadında hasbihal ederek, istek ve önerilerini dinleyen Başkan Bozkurt ve ekibi vatandaşların sorularını yanıtladı. AK Parti Şuhut Seçim Koordinasyon Merkezinde gerçekleşen çay sohbeti toplantısı günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:54
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