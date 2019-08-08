Başkan Böcek’ten bayram mesajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Hemşehrilerimizin dini vecibelerini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla tüm hazırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Kıymetli hemşehrilerimizin bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesini sağlamak adına toplu ulaşımı ücretsiz yaptık" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Yardımlaşmanın ve dayanışmanın öne çıktığı, sevincin ve huzurun doyasıya yaşandığı bir Kurban Bayramı’na daha erişmenin mutluluğunun yaşandığını kaydetti. Bayramlar insanları birbirimize yaklaştıran, ihtiyaç sahiplerine yardım edebilme huzuruna eriştiren, kin ve nefret duygularının kenara bırakıldığı, kardeşçe kucaklaşmanın sevincinin yaşadığı günler olduğunu ifade etti. Böcek, "Kurban Bayramı’nın Antalyamızda bu ruha uygun şekilde kutlanması en büyük dileğimizdir. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak siz değerli hemşehrilerimizin dini vecibelerini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla tüm hazırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Kıymetli hemşehrilerimizin bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesini sağlamak adına toplu ulaşımı ücretsiz yaptık. Büyükşehir Belediyemizin işlettiği resmi plakalı otobüsler, Antray ile nostalji tramvayı 4 günlük Kurban Bayramı boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak" diye belirtti.

"Belirlenen alanlar dışında kesim yapılmamalı"

Kurban kesim işleminin dini kurallara uygun şekilde, hijyenik ortamlarda yapılabilmesi için 3 noktada ücretsiz kurban kesim yerleri oluşturulduğunu aktaran Böcek, "Kömürcüler, Yeşilbahçe ve Soğuksu Mahallelerinde Bayramın 1’nci ve 2’inci günlerinde veteriner hekim kontrolünde ücretsiz kurban kesim hizmeti sunacağız. Kasaplarımız kurbanlıklarınızı kesip, parçalanmış ve poşetlenmiş şekilde sizlere teslim edecek. Zabıta ekiplerimiz halka açık yerlerde, parklarda, yol kenarlarında, sağlıksız koşullarda hayvan satışı ve kesimi yapılmasını engellemek için bayram süresince denetimlerine aralıksız devam edecek. Belirlenen alanlar dışında kesim yapılmaması, kurban kesimlerinin sadece kesim yerlerinde yapılması noktasında hassasiyet göstereceğinize inanıyorum. Bayramın ülkemize, şehrimize, tüm hemşehrilerime sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu güzel günler getirmesini dilerim. Birlikteliğimizin güçlendiği nice güzel bayramlar dileğiyle Kurban Bayramımızı kutlarım" ifadelerinde bulundu.