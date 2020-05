Başkan Böcek’ten Anneler Günü mesajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Karşılıksız sevgi, hoşgörü, sabır ve fedakarlığın simgesi olan siz değerli annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Böcek mesajında, "Karşılıksız sevgi, hoşgörü, sabır ve fedakarlığın simgesi olan siz değerli annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Anne, bir çocuğu dünyaya getiren, sabır ve sevgiyle adeta ilmek ilmek dokuyarak büyüten, bir heykeltıraş ustalığıyla duygu ve düşüncelerini şekillendirerek topluma kazandıran en yüce değerdir. ’Kadınlarımızın genel görev ve çalışmalarda paylarına düşen işlerden başka, en önemli, en hayırlı, en faziletli bir ödevleri de iyi anne’ olmalarıdır’ diyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de işaret ettiği gibi annelerimiz evlatlarının geleceğini, toplumun da temelini inşa eder. Yaşamımızın her döneminde sevgisini ve desteğini yanımızda hissettiğimiz, bizleri bin bir emekle, fedakarlıkla ve sevginin en güzeliyle yetiştiren, her şeyimizi borçlu olduğumuz annelerimizin haklarını ödeyebilmemiz elbette mümkün değildir. Bu nedenle hayatımızda yeri doldurulamayacak kadar özel, önemli ve kıymetli olan, elleri öpülesi annelerimizi yılın bir günü değil her zaman hatırlamalı, onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermeliyiz. Her daim baş tacımız olan annelerimiz sevgilerin en yücesine layıktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta annem olmak üzere ebediyete intikal eden tüm annelerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ulu Önder Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım ve bu ülke için canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizin anneleri olmak üzere bugünlerimizi borçlu olduğumuz tüm annelerimizin önünde saygıyla, minnetle eğiliyorum. Bizleri dünyaya getiren, hayata hazırlayan, hangi yaşta olursak olalım destek olan, sevgi, hoşgörü ve şefkatin tükenmez kaynağı tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu güzel günler diliyorum" ifadelerinde bulundu.