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Aktüel

Başkan Bıyık’tan Ramazan Bayramı mesajı

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Ramazan Bayramı nedeniyle bir tebrik mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:39:36 -
Başkan Bıyık’tan Ramazan Bayramı mesajı

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Ramazan Bayramı nedeniyle bir tebrik mesajı yayınladı.


Başkan Bıyık, mesajında, “Ramazan Bayramı; Hoşgörü ve yardımlaşma duygularımızın pekiştiği, küskünlüklerin bittiği, birlik ve beraberliklerimizin kuvvet kazandığı en önemli günlerdendir. Bayramlarımız milli ve dini duygularımızla bizleri biz yapan, Türk toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Yüce Türk Milleti kimseyi ayırt etmeksizin her zaman muhtacın ve ihtiyacı olanın yanında olmuştur. Bizler öyle bir milletiz ki sadece ramazan ayında değil her zaman birbirimizle dayanışmamız sonsuz olmuştur. Dünyada malesef birçok Müslüman Türk devletleri bizler gibi şanslı değildir. Türklüğünü dile getiremeyip, dinini yaşayamayıp, ibadetlerini özgürce yapamamaktadırlar. Müslüman Türklere yüz yıllardır işkenceler bitmemiş Türk ve Müslüman oldukları için hor görülmeye devam etmektedir. Bizler bu bayramı buruk bir şekilde evlerimizde geçirirken halimize şükretmeyi unutmayıp, ne kadar şanslı olduğumuzu düşünüp, sevdiklerimizin ve en önemlisi ülkemizin kıymetini bilmeliyiz. Hz Ali’nin dediği gibi; ’Bir zulme engel olamıyorsanız, onu herkese duyurun’ Ramazan Bayramının Türk İslam Alemine huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini dileyerek, dualarımızda ülkemizin bağımsızlığı için mücadele eden güvenlik güçlerimiz ve Müslüman Türk oldukları için zulüm gören soydaşlarımızı eksik etmeyelim. Hepinizin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.

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