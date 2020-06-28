Başkan Beyoğlu'na sosyal medyadan destek yağdı

Terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen yayın organlarında yapılan karalama haberlerinden sonra Bağlar halkı ve AK Parti teşkilatları Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na sahip çıkarak destek mesajları yağdırdı. Twitter'da hastag açan vatandaşlar, mesaj yağmurunda bulunarak yapılan hizmetlerden memnun olduklarını, Başkan Beyoğlu'nun da hizmetleri nedeniyle bazı çevreleri ve terör odaklarının hedefinde olduğunu dile getirdiler.

Paylaşımlara Türkiye'nin birçok yerinden insanlar destek verdi.

Beyoğlu teşekkür etti

Başkan Beyoğlu açıklama yaparak destek veren herkese teşekkür etti.

Beyoğlu, "Bizler Bu kutlu vazifeyi icra ederken, en büyük gücümüz teşkilatlarımız ve her kademede görev alan vefakâr yol arkadaşlarımızdır.‬ İlçemizin her kesiminden gördüğümüz güven ve destek çalışma azmimizi ve sorumluluklarımızı arttırmıştır. ‬Desteğinizden ötürü sonsuz teşekkürler." dedi.