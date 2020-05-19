Başkan Berge’den Kadir Gecesi mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Berge, yayımladığı mesajda, “Bu yıl 19 Mayıs’a denk gelen, bin aydan daha hayırlı ve 11 ayın sultanı Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir Gecesi’ni idrak ediyoruz. Allah herkesin ibadetini ve dualarını kabul etsin. Üç ayların sonu olan Ramazanın bu mübarek gecesinde dileyeceğimiz af ve yapılan ibadetlerin fazileti Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir. Kadir suresinin 1 ve 5. ayetlerinde ‘Biz Onu (Kur’an-ı Kerim’i) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. O gecede Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik, gün ağarıncaya kadar sürer’ buyurulmuştur. Cenab-ı Allah’ın ihsan ve ikramına mazhar olacağımız bu geceyi idrak etmenin huzuru içerisindeyiz. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede edilen tövbe ve istiğfar kabul olsun. Kadir Gecesi’nde Cebrail aleyhisselam, Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e Hira Dağı’nda Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetini indirdi. Kur’an-ı Kerim nuruyla dünyayı aydınlattı.

Azamet ve şeref demek olan kadir kelimesinin anlamı da bu gecenin kıymetini göstermektedir. Kadir gecemiz mübarek olsun” dedi.