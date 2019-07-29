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Başkan Berge’den esnaf için kredi talebi

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, esnafa geri ödemesi 1 yıl sonra başlamak kaydıyla 4 yıl geri ödemeli sıfır faizli 50 bin TL’lik can suyu kredisinin verilmesini istedi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:11
Başkan Berge’den esnaf için kredi talebi

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, esnafa geri ödemesi 1 yıl sonra başlamak kaydıyla 4 yıl geri ödemeli sıfır faizli 50 bin TL’lik can suyu kredisinin verilmesini istedi.


Esnaf ve sanatkarların ekonomik dalgalanmadan en olumsuz etkilenen kesim olduğunu söyleyen VANESOB Başkanı İsa Berge, memleket ekonomisinin canlandırılması için diğer kesimlere olduğu gibi esnafa da can suyu kredisi verilmesi gerektiğini belirtti. Kredi ve teşvik sisteminin daha da geliştirilmesini isteyen Berge, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) büyüdükçe Türkiye’nin de büyüyeceğine inanan ve esnafa sıfır faizli can suyu kredisinin en son 2008 yılında verildiğini kaydetti. Berge, "İstenen düzeyde iş yapamayan esnafımız adeta kan ağlıyor. Dev markalar ve zincir marketlerle rekabet edemeyen esnafımız zor durumdadır. Devletimiz ve bankalar, anayasamızda olduğu gibi esnafı korumaya yönelik girişimlerde bulunulmalıdır” dedi.


Kira, elektrik, su, doğal gaz, vergi ve prim borçları altında ezilen esnaf ve sanatkarların rahat nefes alması için can suyu kredisinin hayati önemde olduğuna değinen VANESOB Başkanı Berge, “Hükümetimiz geçmiş dönemde olduğu gibi bu zor dönemde de esnafımızın yanında olmalıdır. Elektrik, su ve doğal gaz faturalarında esnafa özel bir tarife uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.



“Sorunlarımız çözüm bekliyor”


VAN ESOB Başkanı İsa Berge, esnaf ve sanatkarların bazı sorunlarını ise şöyle sıraladı:


“Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının en aza indirilmesi adına 5 ya da 10 yıllığına vergi muafiyeti ya da indirim uygulanmalıdır. Küçük esnaf için esnaf muafiyeti getirilmeli ve basit usul uygulamasına devam edilmelidir. Kara liste nedeniyle esnaf krediye kolayca ulaşamıyor. Tüm bankaların uymak zorunda olacağı etkin bir sicil affı getirilmelidir. Kayıt dışı esnaf kayıt altına alınmalıdır. Kredi ve kefalet kooperatiflerinin plasman ihtiyacı karşılanmalıdır. SGK ve BAĞ-KUR primlerinde indirime gidilmelidir. Prim ödeme gün sayısı 9 binden 7 bin güne indirilmelidir. Sosyal güvenlik destek primi kesintisi kaldırılmalıdır. Prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar, sağlık hizmetinden yararlandırılmalıdır. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak için katılım payı alınmamalıdır. 1 Ocak 2008’den itibaren ücretliler için getirilen asgari geçim indirimi uygulaması esnaf ve sanatkarları da kapsamalıdır. Taksici esnafımızın ÖTV’siz akaryakıt alması için gerekli düzenleme yapılmalıdır. Deniz ticaret odalarına kayıtlı olan tacirler için uygulanan ÖTV’siz akaryakıt alımı uygulamasından kayıtlı esnaf ve sanatkarların da yararlanması sağlanmalıdır.”

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:11
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