Başkan Bayındır: “Göl Festivalini seneye de mutlaka yapacağız”

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi Meclisi’nin Ağustos ayı mutad toplantısı gerçekleştirildi.

Beyşehir Belediyesi Meclisi’nin Ağustos ayı mutad toplantısı Belediye Başkanı Adil Bayındır başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Bayındır, Beyşehir’de bir morali yerine getirmek, Avrupa’daki, İzmir’deki, Antalya ve Ankara’daki bu toprağın evlatlarının yaz tatiliyle birlikte Beyşehir’de bir araya gelmelerine vesile olmak, bir kaynaşmayı sağlamak adına bu yıl 15’incisini düzenledikleri Uluslararası Göl Festivali’ni düzenlediklerini hatırlattı.

Festivalin Beyşehir’in tanıtımı adına önemli bir işlevi yerine getirdiğini vurgulayan Bayındır, “Beyşehir’in tanıtımı adına bazı günler 100-150 binlere varan, bazı günler 70-80 binlere, bazı günler de 50-60 binlerde olan bir kalabalığın oluştuğu festival alanında 8 gün devam eden bir organizasyonu gerçekleştirdik. Bunun içinde yüzdeye vurduğumuz zaman, yüzde 60’ı yerli diye düşünelim. Ki öyle Çünkü İzmir’den gelenler de hepsi bir bütün ya da Avrupa’dan gelenleri de hepsi bir bütün sayarsak, ama enteresan olan 30. ideal yüzde 30 ile 40 civarında çevre gibi il ve ilçeler de var. İl ve ilçe diyorum; Isparta, Burdur il olarak ve ona bağlı ilçeler dahil. Hemen yakın ilçelerimiz dahil; Bozkır’dan, İbradı, Cevizli’ye, Akseki‘ye kadar şahit olduğumuz, görüştüğümüz, gördüğümüz insanlar oldu. Bölgenin açılımı bakımından Beyşehir her zaman olduğu gibi tarihteki yerini, nasıl ki gölle beraber her medeniyeti içinde bulmuşsa, bu festivale katılımın bu anlamda geniş yelpazeyle Beyşehir adına tanıtımı açısından iyi olduğu düşüncesindeyim. Çünkü Beyşehir bunu hak eden bir yer” dedi.

“Festival sponsorlarla çözülen bir organizasyon oldu"

Beyşehir’de düzenledikleri festivale belediye olarak ekonomik herhangi bir katkıda bulunmadıklarını belirten Başkan Bayındır, sponsorlarla çözülen bir organizasyon olduğunu ifade ederek, “Biz, ekonomik olarak herhangi bir katkıda bulunmadık. Sponsorlarla çözülen ve 7 kişinin iştirakinde ‘en iyisi’ diye karar aldığımız, yönetim olarak ve yönetim; kent konseyinden gelen üye arkadaşlarımız ve aynı zamanda şirketin yönetimi bu arkadaşlarımızla bu hadiseyi birlikte çıkararak ihale etmedik, teklif aldık, en iyi teklif hangisiyse ona karar kıldık” diye konuştu.

Başkan Bayındır, konuşmasında Beyşehir’deki bu organizasyonu yüz akıyla bitirdiklerini sözlerine ekledi.

Meclis toplantısında yeni dönemde Beyşehir’e kazandırılması planlanan yarı açık cezaevi ve bu yatırımla ilgili olarak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Beyşehir Belediyesi işbirliği ile yürütülen bölgeden bir yer arayışı hususunda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin meclis üyelerini de bilgilendiren Başkan Adil Bayındır, değerlendirilmesi yapılan alternatif yerler hakkında da üyelere ayrıntılı bilgiler verdi.

Meclis toplantısında diğer gündemdeki konular da müzakere edilerek karara bağlandı.