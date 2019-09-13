0553 313 94 23

Başkan Başdeğirmen’nden muhtarların sorunlarına yerinde çözüm

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda sorunları dinledi.

13 Eylül 2019 Cuma 16:12
Başkan Başdeğirmen’nden muhtarların sorunlarına yerinde çözüm

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda sorunları dinledi.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Muhtarlar Toplantısının ikincisini Ayazmana Mahallesinde gerçekleştirdi. Ayazmana Mahallesi Muhtarı Süleyman Kocaer’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Ayazmana ile birlikte Halıkent, Sidre ve Vatan Mahallelerinin sorunlarının ele alındığı toplantıda istek, talep ve öneriler alındı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, muhtarlar olarak Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıdan duydukları memnuniyetlerini ilettiler. Ayazmana Mahallesi Muhtarı Süleyman Kocaer, Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey, Vatan Mahallesi Muhtarı İzzet Yıldırım ve Halıkent Mahallesi Muhtarı Abidin Yorgancı, Başkan Başdeğirmen’e taleplerini ilettiler.



"Önceki toplantıda öne çıkan acil sorunlar çözüme kavuşturuldu"


Muhtarlar Toplantısının ilkini Temmuz ayı içerisinde Emre Mahallesinde düzenlediklerini dile getiren Başdeğirmen, bu toplantıların hem belediye hem de muhtarlara faydalı olduğu görüşlerinde olduklarını belirtti. Emre Mahallesinde yapılan toplantıda kendilerine bildirilen taleplerin yerine getirildiğini kaydeden Başdeğirmen, bununla birlikte aynı toplantıda diğer mahalle muhtarlarının acil ihtiyaçlarının da ele alındığını ve çözüme kavuşturulduğunu aktardı.


Başdeğirmen, yaptıkları çalışmalar, hazırlanan projeler hakkında da bilgiler verirken, 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde 20 okulun bakımının yapıldığını, asfaltlarının tamamlandığını dile getirdi. Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yapılan taleplerin yerine getirildiğini ifade eden Başkan Başdeğirmen, “Yeni bir ekip kurarak tüm mahallelerimizdeki camilerin de sürekli olarak temizliklerini yapıyoruz. 117 camimiz temizleniyor” dedi.


Geçen toplantıda 8 mahalle muhtarı tarafından muhtarlık binalarının olmamasından dolayı talepte bulunulduğunu hatırlatan Başkan Başdeğirmen, “Bu muhtarlık binaları ile ilgili mimari projelerini ve statiklerini hazırladık, yerlerini tespit ettik. Önümüzdeki günlerde de muhtarlarımızın yeni yerlerinde hizmet vermelerini de sağlamış olacağız” şeklinde konuştu.



“İyi diyalog içerisinde ihtiyacı anlatabildiğimiz sürece sorun olmayacağı inancındayız”


Isparta Belediyesi olarak yapmış oldukları çalışmalara ilişkin genel değerlendirmelerde de bulunan Başdeğirmen, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u şehirde ağırladıklarını ve önemli kazanımlar elde ettiklerine değinirken, tüm mahalleleri ilgilendiren çok sayıda çalışmalar olduğunu ifade etti. Başdeğirmen, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum tarafından verilen sözlerin tamamının yerine gelmek üzere olduğunun müjdesini verdi. Başdeğirmen, sosyal konut çalışmaları, Millet Bahçesi, Damgacı Sokak, arıtma tesisi kapasite artışı, Kaymakkapı Meydanı projesine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Başdeğirmen, “Muhtarların yüzünü ağartan ekibiyle beraber belediye başkanıdır, belediye başkanı ve ekibinin de yüzünü ağartan muhtarlardır. Bizler birbirimizle iyi diyalog içerisinde ihtiyacı layıkıyla anlatabildiğimiz sürece sorunların kalması diye bir şey olmayacağı inancındayız” görüşlerinde bulundu.



"Yeni Otogar ve Kolçelik bölgesine 2 kavşak yapılacak"


Devletin, Türkiye’de vermiş olduğu birer megavatlık güneş enerjisi santrallerinden birisinin Isparta’ya verildiğini kaydeden Başdeğirmen, kurulacak yer ile ilgili tahsisin kendilerine yapıldığını belirtti. Yeni Otogar ve Kolçelik Kavşağına kavşak yapılması taleplerinin bulunduğunu aktaran Başdeğirmen, "Milletvekillerimiz bu saydığım tüm çalışmaların içerisinde var. 3 milletvekilimizin, üçü de devamlı bizimle beraber. Ankara’da bu konularla ilgili sürekli istişareler içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KEİPA üyeleri Giresun'da toplanacak
    1. KEİPA üyeleri Giresun'da toplanacak
    2. Çiçekdağı Belediyesi, 2 bin kişiye..
    3. Keçiborlu Belediyespor’un gözü BAL’da
    4. Sivas’taki atlı cirit müsabakaları..
    5. Çocuklar bu böcekle kediyi çok sevdi
    6. Eski plaklar Çankayalıları buluştu
    7. Çankayalı muhtarlar Safranbolu’da
    8. Pusmaz ve Bilgin yeni görevlerine..
    9. TESK Başkanı Palandöken: “Esnafımız..
    10. İBB'de işten çıkarmalar
    11. Kılca: “Hemşehrilerimizin hem derdine..
    12. BM'den Cumhurbaşkanı Akıncı'ya teşekkür
    13. Albayrak'tan ekonomiye ilişkin önemli..
    14. Ümraniye’de dev kazanlarda 10 bin..
    15. Virajı alamayan otomobil takla attı
    16. Huzurevinde kermes coşkusu
    17. Google özgün haberleri ön plana..
    18. Türkiye, Kırgızistan'la finansal..
    19. Çocukların hayal gücü resimlere yansıdı
    20. Çölyak hastalarına "glütensiz aşure"..
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!