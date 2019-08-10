0553 313 94 23

Başkan Başdeğirmen, Hayvan Pazarında incelemelerde bulundu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarını ziyaret etti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:26
Başkan Başdeğirmen, Hayvan Pazarında incelemelerde bulundu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarını ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Başdeğirmen, vatandaşların Kurban Bayramlarını kutladı. Başkan Başdeğirmen, hayvan pazarının açıldığı günden bu yana, pazaryerinde her türlü tedbirlerin alındığını ve vatandaşların rahatlıkla alışverişlerini yapabildiklerini dile getirdi.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, hayvan pazarının yanı sıra yarın sabahtan vatandaşların kurbanlarının kesileceği Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı mezbahanede incelemelerde bulundu. Başkan Başdeğirmen tüm vatandaşların bayramını kutlarken yaptığı değerlendirmede bugüne kadar hayvan pazarında görev alan Zabıta Müdürlüğü personeline, Jandarma teşkilatına, belediyenin Veteriner İşleriMüdürlüğü personeline teşekkür etti. Başdeğirmen, “Burada her türlü tedbir alındı. Veterinerlerimiz kurbanlık hayvanların kontrollerini yapıyorlar. Şu ana kadar sorunlu bir durumla karşılaşılmadı. Tüm hayvanlar sağlıklı, vatandaşlarımız buradan rahatlıkla kurbanlıklarını alıp kesebilirler. Isparta’mızda satılan hayvanlarımızın kontrollerini yapıyoruz. Yarın kurbanlarımızı keserek Yüce Rabbimize olan ibadetimizi yerine getireceğiz. Tüm halkımızın bayramını kutluyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rengiyle mest eden lohusa şerbeti yapımı
    1. Rengiyle mest eden lohusa şerbeti yapımı
    2. 'Garibanlara el uzatma zamanı'
    3. Pakistan Hindistan ile ticari..
    4. Malatya jandarmasından trafikte..
    5. Ticari araç elektrik direğine çarptı:..
    6. 'Şimdi kurban için bağış zamanı'
    7. Rusya'dan Keşmir'i ilhak eden..
    8. Yukarı Tekke Mezarlığı ziyaretçi..
    9. Kurban payı nedir? Kurban payı nasıl..
    10. Akar ve TSK'nin komuta kademesi KKTC'de
    11. Kuşadası’nda eğitimli köpekler ve..
    12. Kuşadası’nda mezarlıklar ziyaretçi..
    13. 7 saat süren kaçak kurbanlık..
    14. Menemen’de bayramlaşma merasimi
    15. Diyanet açıkladı! İl il Kurban Bayramı..
    16. Kurban ne zaman kesilir? Kurban..
    17. Yaşlı kadının çifte bayram sevinci
    18. AK Parti Menemen’den muhtarlara ziyaret
    19. Fıstık çalan çeteyi çökerten komutan..
    20. Kars’ta iki aile arasında yayla..
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti