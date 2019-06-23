Başkan Babaoğlu: "Planlı ve koordineli bir belediyecilik hedefimiz var"

Hendek Belediyesine bağlı ekipler, yoğun yağışlar sonrasında olumsuzlukların yaşandığı mahallelerde sorunların çözümü için çalışmalar gerçekleştirdi.

Ekipler yağışlardan etkilendiği belirlenen Güney, Kadife, İkbaliye, Kurtuluş ve Aksu Mahallerinde yağmur geçişleri ve menfezlerinde bakım onarım-genişletme projelerini başlatarak hızla tamamladı. Çalışmayla birlikte olumsuzluklar giderilirken, mahallelerde yaşayan vatandaşlar teşekkür etti.

Çalışmalarla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Daha öncede bahsetmiştik. Ekiplerimiz nerede bir sorun var ise orada. Planlı ve koordineli bir belediyecilik hedefimiz var. Adaletli bir hizmet sunma sözümüz var. Bir tarama yaptık ve Hendek’in her yerinde ekiplerimiz çalışma halinde. İlaçlamadan, ot biçmeye, kaldırım ve yol hizmetlerinden diğer tüm hizmetlere kadar plan dahilinde hareket ediliyor” dedi.