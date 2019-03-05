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Başkan Avcı kaptan koltuğunda

Seçim çalışmaları kapsamında kırsal mahalle ziyaretlerini sürdüren Altıeylül Belediye Başkanı ve AK Parti Başkan adayı Hasan Avcı, okullarından kırsal Beşpınar Mahallesi’ne dönen öğrencilerin okul servisinin kaptan koltuğuna oturdu.

05 Mart 2019 Salı 20:29
Başkan Avcı kaptan koltuğunda

Başkan Avcı çocuklarla sohbet ederek gönüllerini aldı. Altıeylül Belediye Başkanı ve AK Parti başkan adayı Hasan Avcı, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerinin sürdürüyor. Merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelere de ziyaretlerde bulunan Başkan Avcı, 7’den 70’e herkesin gönlüne dokunuyor. Çocukla çocuk, yaşlıyla yaşlı, gençle genç olan Başkan Avcı, ilk olarak kırsal Kirazpınar, Turnalar, Taşpınar, Bozen ve Cinge mahallelerinin sakinleriyle buluştu. Güler yüzle ve sıcak bir şekilde karşılanan Avcı, vatandaşların sorunlarını dinleyerek 31 mart yerel seçimlerinin önemini anlattı.

DİREKSİYONA GEÇTİ, MİNİBÜS SÜRDÜ

Altıeylül’ün Sıvatpınar, Kiraz, Dişbudak, Beşpınar mahallelerini ziyaret eden Avcı, burada da vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı. Yolda okullarından Beşpınar Mahallesi’ndeki evlerine giden öğrencilerle karşılaşan Avcı, okul servisinin kaptan koltuğuna oturdu. Öğrencileri mahallelerine bırakan Avcı, çocuklarla sohbet ederek gönüllerini aldı. Avcı, servis şoförlerine de kolaylıklar diledi.

VATANDAŞ SOFRASINA KONUK OLDU

Başkan Avcı önceki gece ise Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile birlikte çalışmalarını sürdürdü. Avcı ve Kafaoğlu, Sevcan ailesinin sofrasına konuk olurken, Aslantepecik ve Atköy Mahallelerinde ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde HAYKOOP Başkanı Faruk Özen’de yeraldı. Vatandaşlarla köy kahvehanesinde sohbet eden Avcı ve Kafaoğlu, esnaf ziyaretlerinde de bulundu. Seçim çalışmaları kapsamında kırsal mahalle ziyaretlerini sürdüren Başkan Avcı, okullarından kırsal Beşpınar Mahallesi’ne dönen öğrencilerin okul servisinin kaptan koltuğuna oturdu. Başkan Avcı çocuklarla sohbet ederek gönüllerini aldı

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 20:29
  1. Altıeylül Belediye Başkanı ve AK Parti Başkan adayı Hasan Avcı

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