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Aktüel

Başkan Atay’dan Efeler’e yeni spor tesisi

Efeler Belediyesi, Umurlu Mahallesi’nde spor tesisi yapımı için çalışmalara başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:35:46 -
Başkan Atay’dan Efeler’e yeni spor tesisi

Efeler Belediyesi, Umurlu Mahallesi’nde spor tesisi yapımı için çalışmalara başladı. Çalışmaların tamamlanması ile atıl halde bulunan Süleyman Saltoğlu Stadı, tam teşekküllü bir spor tesisi olacak.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Spor Dostu Kent Efeler” vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor. Sporda tesisleşmeye verdiği önemle tanınan Başkan Atay, Umurlu Mahallesi’ndeki Süleyman Saltoğlu Stadı’nda spor tesisi yapılması için talimat verdi.


Efeler Belediyesi Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin başladığı çalışmalarda zemin temizliği ile tribünlerde düzenleme ve hijyen işlemleri gerçekleştirildi. Ekipler, ilk etapta sahanın çevresini düzenledi. Daha sonra gerçekleştirilecek çalışmalarla doğal çim ve suni çimden oluşan 2 sahanın yapılacağı bildirildi.


Efeler Belediyesi’ne ait stadyum, yapılacak çalışmalarla tam teşekküllü bir spor tesisi halini alacak. Tesiste, konaklama alanları, idare binası, sporcu, yönetici ve kulüp başkanı odalarının yanı sıra restoran da yapılması planlanıyor.


Umurlu Mahallesi Muhtarı Soner Afşar, atıl halde bulunan stadyumu gözde bir spor tesisi yapmak için harekete geçen Efeler Belediyesi ekiplerine ve Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ a teşekkürlerini iletti.

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