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Aktüel

Başkan Atay’dan Cuma namazında anlamlı hediye

Efeler Belediye Başkanı M.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 16:19:50 -
Başkan Atay’dan Cuma namazında anlamlı hediye

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte kılınan ilk cuma namazında Efelerli vatandaşlara seccade dağıttı.


Korona virüs salgınında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Efeler’deki 153 camide ilk cuma namazı kılındı. Virüs riskine karşı vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı şekilde yerine getirebilmeleri için avlularda kılınan cuma namazında sıkı tedbirler alındı. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay da yaklaşık 2 buçuk ay sonra kılınan ilk cuma namazı öncesinde vatandaşlara seccade hediye etti.


Öte yandan Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Efe Masa ekipleri de ilçe genelindeki camilerde vatandaşlara sosyal mesafelerini korumaları ve maske takmaları için gerekli uyarılarda bulundu.

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