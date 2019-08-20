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Başkan Atay, “Öğrenci dostu üniversite şehrine hoş geldiniz”

Efeler Belediyesi üniversite sınavında Adnan Menderes Üniversitesi’ni kazanan ve kayıt yaptırmak için Efeler’e gelen öğrencilere yardım etmek amacıyla otogarda ve kampüste öğrencileri ve ailelerini karşılıyor.

20 Ağustos 2019 Salı 15:08
Başkan Atay, “Öğrenci dostu üniversite şehrine hoş geldiniz”

Efeler Belediyesi üniversite sınavında Adnan Menderes Üniversitesi’ni kazanan ve kayıt yaptırmak için Efeler’e gelen öğrencilere yardım etmek amacıyla otogarda ve kampüste öğrencileri ve ailelerini karşılıyor.


Efeler Belediyesi kente gelen öğrencilere ve ailelerine, Efeler ile ilgili harita ve Başkan M. Fatih Atay’ın mesajını içeren broşürler dağıtıyor.


Başkan M. Fatih Atay mesajında üniversite eğitimi için Efeler’i tercih eden öğrencilere teşekkür ederek, Efeler Belediyesi olarak öğrencilik hayatları boyunca rahat, huzurlu bir yaşam sürmeleri için çalışacaklarına değindi. Ayrıca sosyal belediyecilik ve Efeler’i “Marka Kent” yapma hedefi adına üniversiteli gençlerle sık sık buluşacaklarından bahseden Başkan M. Fatih Atay, “Bir bölümü uluslararası çapta olmak üzere yapacağımız sosyal ve kültürel etkinlikler planladık. Öğrenci dostu bir Efeler Belediyesi düşüncemize sizlerin de katkı koyması dileğimizdir. Değerli gençler kentimize hoş geldiniz ” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:08
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