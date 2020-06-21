Başkan Ataç’tan savunma yürüyüşüne destek

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, baro seçimleri ve Avukatlık Kanunu’nda yapılmak istenen değişiklik nedeniyle Ankara’ya yürüyen Eskişehir Barosu Başkanı Mustafa Elagöz’e destek oldu. Başkan Ataç, “Dileğimiz insani anlayışla bu işin çözülmesi ve baroların işine karışılmamasıdır. Baroların bu anlamlı yürüyüşünü destekliyoruz” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Avukatlık Yasası’nın değiştirilmek istenmesine karşı ’Savunma Yürüyüşü’ başlatan baro başkanlarından, Eskişehir Barosu Başkanı Mustafa Elagöz’e destek oldu. Başkan Ataç, Eskişehir’den başladığı Ankara yürüyüşüne Kaymaz’dan devam eden Elagöz’ü, adalet arayışında yalnız bırakmadı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç bu anlamlı yürüyüşte Baroların yanında olduğunu kaydederek, “Baroların seçim sistemine yapılacak müdahaleyi kabul etmiyoruz. Baro başkanları bunu protesto etmek için yollara düştü. Dileğimiz insani anlayışla bu işin çözülmesi ve baroların işine karışılmamasıdır. Baroların bu anlamlı yürüyüşünü destekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.