0553 313 94 23

Başkan Ataç Kırkalılar ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:15
Başkan Ataç Kırkalılar ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kırkalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 6. Geleneksel Dayanışma Şenliği’ne katıldı.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç bu kapsamda Kırkalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından Kırka Mahallesi Çörez Yaylası’nda gerçekleştirilen 6. Geleneksel Dayanışma Şenliği’nde çok sayıda vatandaş ile buluştu. Etkinliğe Başkan Ataç’ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve çok sayıda Kırkalı vatandaş katıldı. Programda dernek başkanı Özer Ülker ve Kırkalılar ile selamlaşan Başkan Ataç vatandaşlar ile uzun süre sohbet etti.


Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Ataç, “Kırkalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğimizin 6. Geleneksel Dayanışma Şenliği’nde bir araya gelmek birlik ve beraberliğimize önemli katkılar sağlıyor. Kırkalılar olarak her zaman gösterdiğiniz yakın ilgi ve misafirperverlik için minnettarım. Bugün bu güzel etkinliği düzenleyen ve hepimizi bir araya getiren derneğimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Etkinliğe katılan vatandaşlar da Başkan Ataç ile bol bol fotoğraf çektirirken katılımından dolayı da kendisine teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:15
  1. kültür
  2. odunpazarı
  3. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Küçükçekmece’de ücretsiz spor yetenek sınavlarına hazırlık kursu
    1. Küçükçekmece’de ücretsiz spor yetenek..
    2. Ampute Futbol Milli Takımı, Düzce'de..
    3. AK Parti Adıyaman teşkilatı..
    4. Selin vurduğu Terme’de facianın..
    5. Dicle’de özel yetenek sınavı heyecanı
    6. Okullar açılıyor, kırtasiye ürünlerine..
    7. Gaziantep BB- Gençlerbirliği maçı ne..
    8. Moğolistanlı heyet Konya’da..
    9. Fetih Müzesi’nde keman resitali
    10. Genç kızın üzerinden uyuşturucu çıktı
    11. Bıçaklı saldırıya uğrayan anne..
    12. Başkent’e ithal ağaç girmeyecek, israf..
    13. Tüm dünyaya duyurdular: Suudi..
    14. Kepez’in Uluslararası Folklor..
    15. Kıbrıs gazisi bedenini kadavra olarak..
    16. FETÖ'nün sözde yöneticisi tutuklandı
    17. Aksaray semaları paraşütçülerle..
    18. Husilerden başkent Riyad’a İHA..
    19. Yamaç Paraşütü Süper Final Test..
    20. 3 günde yüzlerce göçmen yakalandı
    21. Kore yolcusu Kartallı genç dövüşçü,..
    22. MHP İl Başkanı Çiçek: “Malazgirt..
    23. Belediye Başkanı Rasim Arı’dan..
    24. Ordu’da afet bilançosu ağır oldu
    25. Vali Karaloğlu: “Antalya bir deniz..
    26. Erciyes Kadın Platformu Başkanı..
    27. İzmir'de yurt dışına kaçmak isteyen 93..
    28. Davutoğlu'nun sözleri CHP ve HDP'ye..
    29. Yeni Malatyaspor’a Gökhan Töre’den..
    30. En büyük balığı tutmak için kıyasıya..
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”