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Başkan Asya’ya sevgi seli

31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde tekrar Muş Belediye Başkanlığına seçilen Feyat Asya, mesainin ilk günü vatandaşların sevgi seli ile karşılandı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 15:34
Başkan Asya’ya sevgi seli

31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde tekrar Muş Belediye Başkanlığına seçilen Feyat Asya, mesainin ilk günü vatandaşların sevgi seli ile karşılandı.


AK Parti Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya, dün yapılan seçimlerde vatandaşların teveccühünü kazanarak bir kez daha belediye başkanlığına seçildi. Seçim maratonunun ardından ilk olarak Muş Belediyesi ek hizmet binasına gelen Başkan Asya, vatandaşların yoğun sevgisi ile karşılandı. Herkesle tek tek ilgilenen Başkan Asya, teveccüh ve desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Başkan Asya, daha sonra kendisini karşılayan kalabalıkla meclis salonuna geçti.


Burada bir konuşma yapan Başkan Asya, “27 Kasım 2018 tarihinde adaylığımın açıklanmasının ardından 120 günü aşkın bir süre seçim kampanyamızı yürüttük. Bu süre içerisinde vatandaşlarımızın gönlünü kazanmayı gaye edinerek kendimizi ve icraatlarımızı anlatmaya çalıştık. 31 Mart’ta hem 5 yıllık çalışmalarımız hem de son seçim kampanyamızdaki çalışmalarımızın karşılığını sandıktan aldık. Vatandaşlarımızın çoğunluğu tercihini bizden yana kullanarak bir kez daha teveccüh gösterdiler. 1 Nisan itibariyle yeniden bu şehrin hizmetkârıyız. Bizleri bu göreve layık gören ailesi, mensubiyeti, yaşam biçimi, aidiyeti ve felsefi inancı her ne olursa olsun 17 mahallemizdeki tüm hemşehrilerim başımızın tacıdır, başımızın üstünde yeri vardır” dedi.


“Bu şehirde hiçbir zaman ayrıştırıcı bir dil kullanmadık ve asla kullanmayacağız” diyen Başkan Feyat Asya, “Hazreti Mevlana’nın dediği gibi ‘Bizler sevgi tohumları ekmeye geldik.’ Allah’a hamdolsun ki geçmiş 5 yıldan bugüne kadar bizim yaşam biçimimiz ve yönetim şeklimiz hep sevgi üzerine oldu. Bundan sonra da aynı minval üzere devam edecektir. Bugüne kadar nasıl ki toplumun her kesiminin hassasiyetini göz önünde bulundurarak hizmet ettiysek, bundan sonra aynı hassasiyeti daha da titizlikle sürdüreceğiz. Biz bugünden itibaren rahat bir şekilde ‘Herkes güvendedir’ ifadesini kullanabiliriz. Çünkü biz huzur ve barış ortamında her kesimin ve ilimizin hizmetlerle buluşmasını sağlamayı gaye ediniyoruz. Bizlere bu imkanı veren Allah’a sonsuz şükür ederken, sizlere de şükranlarımı arz ediyorum. İnsan olmamız hasebiyle yanlış yapmaya meyilliyiz. Bazen hatalarımız oldu veya olabilir. Ama önemli olan hatalar üzerine ısrarımız olmadı, olmayacak. Uyarıları dikkate alarak kendimize çeki düzen vereceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birleştirici ve çözüm odaklı faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Onun için biz sizlerle varız. Dün de bugün de sizler buradaydınız. Bugün aktör olarak bizler sizin yanınızdayız. Yarın yine kadim olarak kalacak olan sizlersiniz. Dolayısıyla bundan sonra fitne diline kulak asmamanızı rica ediyorum. Bir makam, mevki ve yükseliş için fitne mekanizmasını harekete geçirmek isteyenlere Peygamber Efendimizin (SAV) ‘Fitne uykudadır, onu uyandırana lanet olsun’ sözünü hatırlatıyorum. Bugün itibari ile bir kez daha bu kardeşliğimizi pekiştireceğimizi, bu kadim halka hizmet edeceğimizi beyan ediyoruz. Bu vesile ile seçim sürecinde beni yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek’e, il başkanlığımızın tüm kademelerine, parti büyüklerimize, Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi’nin tüm kademelerine, bizlere destek veren Hür Dava Partisi’ne, bizlerle birlikte yol yürüyen herkese sonsuz şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Rabbim hizmet yolunda bizi halkımıza karşı, daha sonra da hepimizi kendisine karşı mahcup etmesin” diye konuştu.


Başkan Asya, konuşmasının ardından vatandaşların tebriklerini kabul etti.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 15:34
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