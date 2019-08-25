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Başkan Asya’dan Malazgirt Zaferi Mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Malazgirt Zaferi’nin 948.

25 Ağustos 2019 Pazar 15:50
Başkan Asya’dan Malazgirt Zaferi Mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


26 Ağustos Malazgirt zaferinin 948. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, Malazgirt Zaferi ile Anadolu’ya yeni bir medeniyetin inşa edildiğini belirterek, bu zaferin günümüze köklü ve zengin bir kültürün oluşmasına vesile olduğunu söyledi. Anadolu’nun kapılarının açılmasını sağlayan bu kutlu zaferin bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Başkan Asya, Malazgirt Zaferi’nin sadece Türk tarihinin değil dünya tarihinin akışını değiştirdiğini belirtti.


Büyük Komutan Sultan Alparslan’ın askeri dehası ile kazanılan zaferin kardeşlik ruhu ile başarıya ulaştığını ifade eden Başkan Asya, “Malazgirt zaferi gök kubbe altında ahitleşen iki kardeş toplumun kıyamete kadar sürecek birlikteliğinin sembolüdür. Gücünü maneviyatından alan milletimiz, tarih boyunca eşsiz zaferler kazanarak, Anadolu’nun Türkiye halklarından başka bir millette vatan olmayacağını sayısız kez ispat etmiştir. Malazgirt zaferi ve sonrasında yaşananlar bunun göstergesidir. Bu büyük medeniyet birikiminin mirasçıları olarak, bütün bereketiyle bize kucak açan bu topraklarda, barış ve kardeşliği yükseltmeye, birlik ve beraberliğimizi korumaya, huzur ve güven içerisinde yaşamaya devam edeceğiz” dedi.


Başkan Asya, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kazanılan bu büyük zaferle, bin yıla yakın bir süredir yaşadığımız bu topraklar, birlik ve kardeşliğimizin merkezine dönmüştür. Dünya durdukça yaşamak istediğimiz Anadolu’da, millet olarak barış içinde, birlikte yaşamak en büyük dileğimizdir. Geleceğimize duyduğumuz güvenin teminatı, geçmişimizdir. Amacımız, geçmişimizden aldığımız ilhamla, dünya ülkeleri arasında varlığımızı onurlu bir şekilde devam ettirmektir. Geçmişimizdeki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun hep daim olması dileği ile Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümünü kutluyorum” ifadelerini kullandı.



“Malazgirt zaferi etkinliklerine tüm halkımız davetlidir”


Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla bu yıl kapsamlı bir etkinlik yapılacağını kaydeden Başkan Asya, “Mazlumların umudu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yılki etkinliklere de teşrif edecek olması bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir. Şehrimizin yarınlara dair umutlarını yeşertecek, halkımızın geçmişi ile bağını güçlendirecek, gençlerimize özgüven aşılayacak bir kutlu zaferin temsilcilerinin muazzez ruhları, 26 Ağustos 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile Malazgirt meydanında şad edilecek inşallah. Vatanımızı bizlere yurt kılan ecdadımızın aziz hatırasını yad edecek bu muazzam etkinlik, yurdumuza, yuvamıza, obamıza ve otağımıza göz diken dahili ve harici bahtsızlar için korkutucu bir mesaj; varlığımızla övünen, sadamızla şenlenen İslam ümmeti için sevinçli bir muştudur. Değerli halkımızın bu müstesna günde bizleri yalnız bırakmayacağına yürekten inanıyor, sevincimize ortak olmanız temennisiyle en derin saygılarımı sunuyorum” dedi.


Başkan Asya, Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümünü kutladığı mesajında, kutlu zafere önderlik eden büyük komutan Sultan Alparslan ve aziz şehitleri de rahmetle andı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 15:50
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