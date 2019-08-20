0553 313 94 23

Başkan Asya, Malazgirt’i anlattı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, TRT Kurdî kanalının sabah haberlerine canlı yayın konuğu olarak katılarak, Malazgirt Zaferi’nin 948.

20 Ağustos 2019 Salı 16:16
Başkan Asya, Malazgirt’i anlattı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, TRT Kurdî kanalının sabah haberlerine canlı yayın konuğu olarak katılarak, Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü kutlamalarını değerlendirerek, Muş’a gelecek olan misafirler için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.


TRT Muş Muhabiri Şahin Şahin’in konuğu olarak TRT Kurdi canlı yayına bağlanan Belediye Başkanı Feyat Asya, Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü kutlamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. 26 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile düzenlenecek olan etkinliklere herkesi davet eden Başkan Asya, geçen yıllar uyguladıkları ‘Evimiz Evinizdir’ kampanyası ile misafirleri ağırlamaya hazır olduklarını söyledi. Başkan Asya, “1071 Malazgirt Zaferi bilindiği üzere tarihimizde çok ciddi bir önemi vardır. Malazgirt Zaferi olmasaydı İstanbul’un Fethi ve Çanakkale Zaferi olmazdı. Bu nedenle bundan 948 yıl önce inançla Sultan Alparslan ve ordusunun Malazgirt Zaferi hepimiz için önemlidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi ‘Çanakkale bizim için ne ise Malazgirt’te o dur’ söylemi bizleri gerçekten heyecanlandırmıştır. Bilindiği gibi geçen yıl yapılan kutlamalara Cumhurbaşkanımız, siyasi parti büyüklerimiz, bakanlarımız, komutanlarımız ve yaklaşık yüz bin vatandaşımız katıldı. 81 ilden katılımcı vardı ve yine aynı şekilde bu coşkulu katılımı bekliyoruz” dedi.


Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi’nin yıldönümünün görkemli kutlanması için daha önce talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Muş’a geleceğini belirten Başkan Asya, “Muş halkı olarak Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazırız” ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Çanakkale Zaferi gibi her yıl kutlanacak olan Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 anma programının en güzel şekilde icra edileceğini ifade eden Başkan Asya, “26 Ağustos’ta ilimize 81 il ve yurt dışından halkımızın katılımını bekliyoruz. Bu nedenle geçen yıl başlatmış olduğumuz ‘Evimiz Evinizdir’ sloganıyla misafirlerimizi ağırlayacağız. Bu nedenle Muş Valiliğimiz, belediyemiz ile tüm kamu kurumlarımızla gerekli tedbirlerimizi ve hazırlıklarımızı gördük. Ulaşım noktasında gerekli çalışmalarımız tamamlandı ve gerekli araçlarımız ayarlandı” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:16
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brezilya'da rehine krizi! Keskin nişancılar vurdu
    1. Brezilya'da rehine krizi! Keskin..
    2. Samsun’da otomobil hırsızlığına 2..
    3. Kaymakam yangın alanlarını inceledi
    4. Brezilya’daki rehine krizi kanlı bitti
    5. Erdek’te trafik keşmekeşi
    6. Merih Demiral: "Juventus’un ilk Türk..
    7. Şanlıurfa’da zeytin temalı..
    8. Sezer Huysuz'dan Şimonoseki..
    9. Adıyaman Belediyesi teknolojiden..
    10. Polisten kaçan otomobilde uyuşturucu,..
    11. Diş ağrısı nasıl geçer? Diş ağrısını..
    12. Borsada işlem gördü! İşte büyükbaş..
    13. Ford Trucks TIP Trailer Services ile..
    14. Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten "AB'yle..
    15. Hazine 846,5 milyon TL tutarında kira..
    16. Rusya'dan "İdlib" değerlendirmesi
    17. Şenol Güneş, genç milli takım..
    18. Aras’la koordineli çalışıyoruz
    19. PFDK'den Galatasaray'a para cezası
    20. Köy korucusu öldürülmüş halde bulundu!
    21. Tekirdağ İl Hakem Kurulu belli oldu
    22. Obezite Merkezi’nde 1 ton kilo verdiler
    23. Günlerdir Akdeniz’de bekleyen..
    24. Bursalı fırıncıdan şok kampanya: Ekmek..
    25. Erdek’te ot yangını korkuttu
    26. Antalya’da feci kaza! 1’i ağır 5 yaralı
    27. Apartmandan 60 yarasa çıkardılar
    28. Çaldıran’da 3 bin 600 bağ ot yandı
    29. Fırsatçılardan bir skandal daha! Kasa..
    30. Lunaparkta 2 kişiyi bıçaklayan çocuk..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz