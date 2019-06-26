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Başkan Arslan’dan İmamoğlu’na tebrik ziyareti

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yenilenen 23 Haziran seçimlerinde yeniden seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:04
Başkan Arslan’dan İmamoğlu’na tebrik ziyareti

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yenilenen 23 Haziran seçimlerinde yeniden seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.


Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi ve Başdanışmanı Yusuf Karagöz ile birlikte 23 Haziran’da yenilenen seçimlerde yeniden seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Beylikdüzü’ndeki çalışma ofisinde ziyaret etti. Seçimleri 800 binin üzerinde bir farkla yeniden kazanan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Arslan, “Kazanan demokrasimiz ve milletimizin iradesi olmuştur. 23 Haziran seçimlerinin ülkemize, İstanbul’a hayırlar getirmesini diliyorum. Sayın İmamoğlu’nu bir kez daha kutluyorum. Yarın alacağı mazbata sonrası görevine başlayacak olan İmamoğlu’na ve ekibine başarılar diliyorum” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da ziyaret nedeniyle teşekkür ederek, “Kazanan 16 milyon İstanbullu olmuştur. Seçim geride kaldı, artık İstanbullulara hizmet etme zamanı geldi. Bu zorlu seçim sürecinde Edremit’ten gelerek destek veren Hasan Arslan başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.


Başkan Arslan, görüşme öncesi CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın, İmamoğlu’nun Basın Danışmanı Murat Ongun ve çalışma ekibini de ziyaret ederek tebrik etti.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:04
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