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Seçim 2019 Sayfası

Başkan Arıkan, “Ortak akılla hareket edeceğiz”

Çarşı esnafını ziyaret eden Bingöl’’ün yeni başkanı Erdal Arıkan, “Halkımızla ele ele, gönül gönüle vererek ilimizi daha güzel yarınlara taşıyacağız.

08 Nisan 2019 Pazartesi 09:34
Başkan Arıkan, “Ortak akılla hareket edeceğiz”

Çarşı esnafını ziyaret eden Bingöl’’ün yeni başkanı Erdal Arıkan, “Halkımızla ele ele, gönül gönüle vererek ilimizi daha güzel yarınlara taşıyacağız. Halka rağmen hiçbir projeyi hayata geçirmeyeceğiz, ortak akılla hareket ederek adil ve şeffaf olacağız” dedi.


31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin ardından mazbatasını alarak göreve başlayan Başkan Arıkan, Genç Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Seçimlerde kendisini destekleyen ve desteklemeyen herkese teşekkür eden Arıkan, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinledi.


Arıkan, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, fiziki hizmetlerin yanı sıra, gönül belediyeciliğini ilke edinerek vatandaş ile belediye arasında gönül köprüsü inşa edeceklerini vurguladı.


Halkla el ele vererek, geleceğin Bingöl’ünü inşa edeceklerini aktaranBaşkan Arıkan, “Tüm görev sürecimiz boyunca halkımızın içerisinde yer alacağız. Belediye hizmetlerini yönetişim anlayışıyla yürüterek, özellikle kentin geleceğini şekillendirecek projelerde vatandaşlarımızdan görüş alacağız. Kentin kaderini değiştirecek projelerde halkın onayı olmadan hiçbir projeyi hayata geçirmeyeceğiz. Omuz omuza gönül gönüle vererek ilimizi daha güzel yarınlara taşıyacağız”dedi.



“Öncelikli hizmetlere hız verilecek”


Seçim vaatlerinin yanı sıra ihtiyaca göre şekillenen ve kentin öncelikleri arasında yer alan hizmetlere öncelik vereceklerine de dikkat çeken Arıkan, “Belediye hizmetlerini insan odaklı şekillendirerek çalışmalarımızı bu doğrultuda ilerleteceğiz. Seçim vaatlerimizin yanı sıra ilimizin öncelikli sorunlarına eğilim göstererek mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bu sorunları çözüme kavuşturacağız”ifadelerini kullandı.


Esnaf ve vatandaşların talep, şikayetlerini de dinlediklerini kaydeden Arıkan, fırsat buldukça toplumun her kesimini ziyaret edeceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 09:34
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