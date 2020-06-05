Başkan Arif Teke: "İşimiz gönül belediyeciliği"

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Belediye Başkanı Arif Teke ve ilçe yönetimi, yeni normalleşme süreci kapsamında sanayi esnafını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüs süreci, esnaflarımızın bu süreçteki sıkıntıları, önümüzdeki süreçte belediyemizden beklentileri gibi konuları İlçe Başkanımız Hakan Uşak ve Belediye Meclis üyelerimiz ile birlikte sanayi esnaflarımızla istişare yapma fırsatı bulduk. Belediyemizden istekleri not edildi ve inşallah istekleri en kısa zamanda takip edilip yerine getirilecektir. Korona virüs kapsamında halkımızın ve esnafımızın yanında olduğumuz gibi, bundan sonrada halkımızın ve esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Gönül belediyeciliğini en güzel şekilde uygulayacağız. Bütün gayemiz daha yaşanabilir bir Altıntaş’’ dedi.