0553 313 94 23

Başkan Aras, makamı halkın ayağına taşıdı

Bodrum Belediyesi, halkın yönetimde söz sahibi olması için “Açık Mikrofon” toplantılarını başlattı.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:51
Başkan Aras, makamı halkın ayağına taşıdı

Bodrum Belediyesi, halkın yönetimde söz sahibi olması için “Açık Mikrofon” toplantılarını başlattı.


“Halka daha iyi ve doğrudan hizmet yapmak istiyorsak şikayetleri beklememeli, makamı halkın ayağına getirmeliyiz” diyen Başkan Aras, tüm belediye personeline de “Ofislerinizden çıkın, vatandaşın sorunlarını dinleyin” talimatı verdi.


Bodrum Belediyesi’nin Açık Mikrofon toplantıları Karaova bölgesinden başladı. Çamlık, Kumköy, Pınarlıbelen ve Sazköy Mahallelerinde halkla buluşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları Önder Batmaz ve Ummahan Yurt,birim müdürleri ve bazı meclis üyeleri ile birlikte vatandaşların dilek, şikayet ve önerilerini dinledi.



Başkan Aras’ın ilk durağı Çamlık Mahallesi oldu. Turizm sezonunda her mahallenin acil ve öncelikli ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalıştıklarını belirten Başkan Aras “Beş aylık süre içinde katı atık toplamave diğer yol ve diğer belediye hizmetlerinde bütün arkadaşlarımız gayretle çalıştılar. Onların sayesinde yazımızı kazasız belasız atlattık. Artık turizm yoğunluğu dışında kalan mahallelerimizden başlayarak her bölgenin ihtiyaçlarını tespit edip çözüm üretme zamanı geldi” diye konuştu.



Vatandaşın şikayet ve taleplerine anında çözüm üretebilmek için bundan böyle tüm belediye yetkililerinin de katılımıyla periyodik olarak "Açık Mikrofon" toplantıları düzenleneceğini belirten Başkan Aras, "Temel amacımız vatandaşın problemini ilk elden alıp, sonucu bizzat kendisine iletmek olacak. Sizden gelen talep, istek ve öneriler çok değerli. Fakat Bodrum Belediyesi artık ‘şikayet’ odaklı çalışmayacak. Belediye personeli ofiste oturmayacak, herkes vatandaşların arasında olacak. Biz ihtiyaçları ancak o şekilde tespit ederek, en hızlı şekilde çözüm üretebiliriz. Göremediğimiz aksaklıklar olabilir. Zaten vatandaşımız bizim gözümüz kulağımızdır. Bu konulara da derhal müdahale edilecek” ifadelerini kullandı.



Başkan Aras konuşmasının ardından mahalle sakinlerinin dilek, öneri ve şikayetlerini dinledi. Toplantı sonunda Çamlık İlkokulu’nu ziyaret eden başkan Aras, okulun ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek gerekli birimlere ihtiyaçların derhal giderilmesi için talimat verdi.


Daha sonra Kumköy Mahallesi’ne geçen Aras, burada muhtar ve mahalle sakinlerinden bilgi aldı. Aras ve ekibinin bir sonraki durağı Pınarlıbelen oldu. Yol ve aydınlatma konusundaki ihtiyaçların bir an önce giderilmesi talimatı veren Bodrum Belediye Başkanı Aras, İnişdibi’ndeki evlerin kapısını çalarak kısa ziyaretler gerçekleştirdi. Başkan’ı karşılarında gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlk kez bir Belediye Başkanı’nın köylerine geldiğini ve kapılarını çaldığını söyleyen İnişdibi sakinleri, Aras’a teşekkür etti.


Açık Mikrofon Toplantısı, aynı gün Sazköy ve Kurudere mahallelerinde devam etti. Toplantılarda, Mumcular’da hizmete giren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü hakkında da bilgi veren Aras, Bodrum’un kırsal kalkınmasına yönelik projelerin adım adım hayata geçirildiğini anlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya’da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
    1. Konya’da otomobille hafif ticari araç..
    2. "İçinde bir takımın olmadığı birlik..
    3. 12 Eylül’de muhtarlık yapan Süleyman..
    4. GGC’DEN Malkoç’a rapor
    5. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu..
    6. Blue Panda teknesi Türkiye'ye ulaştı
    7. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    8. Zeydan Karalar yetkili yetkisiz
    9. Tunceli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar..
    10. Tunceli’de otomobil şarampole uçtu: 1..
    11. Rüzgar enerjisinin Türkiye’nin enerji..
    12. İmamoğlu İçme Suyu Projesi’nin..
    13. Kedinin ayaklarını bağlayıp kemerine..
    14. Tarım ve Orman Bakanlığı ile MÜSİAD..
    15. Kara kalem ustası ressam 20 yıldır..
    16. Kuşadası Polisi’nden kaçak göçmen..
    17. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma..
    18. Çin ve Malezya Güney Çin Denizi..
    19. "Kendi uydusunu üreten ülke konumuna..
    20. Bingöl’de il güvenlik ve asayiş..
    21. "Stat kapasitemiz 62 bini geçmiş olacak"
    22. Kayserispor siftah peşinde
    23. Bolu’da şüpheli ölüm
    24. Balkondan düşen kişi öldü
    25. HamasSuudi Arabistan arasındaki..
    26. MTB ile FKA arasında Fizibilite destek..
    27. Ekonomistler, 325 baz puanlık faiz..
    28. Erol Bulut: "Umarım Fenerbahçe’den 3..
    29. GÖRÜŞ- Modi hükümetinin ikinci dönem..
    30. Emre Demir, U17 Milli takımına davet..
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı