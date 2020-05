Başkan Altun: “Türk milleti var olduğu sürece bu yürüyüş devam etmelidir"

Makine Mühendisleri Odası (TMMOB) Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, İstanbul’un Fethi dolayısıyla mesaj yayımladı.

TMMOB Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun mesajında ecdadın tarih boyunca çok sayıda destan yazdığını söyledi. Bu destanların içerisinde en önemlilerinden birisinin 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi olduğunu ifade eden Başkan Altun, “Bu fetih sayesinde Anadolu’nun kapıları Türk Milletine sonuna kadar açılmıştır. Bir çağ kapanırken bir başka çağın açılmasına sebep olmuş bu destanımız ile Bizans İmparatorluğu’na son verilmiş, Osmanlı Devleti İmparatorluk olmuştur. Yüzyıllar boyunca Türkler, büyük savaşlar yapmışlar, zaferler kazanmışlar ülkeler fethetmişlerdir. Bu arada İstanbul’un fethi bütün bu zaferlerin ve fetihlerin en parlak sayfalarından birini teşkil etmiştir. Atalarımızın İstanbul’ fethetmesi insanlığın önüne yeni ufuklar açmıştır. İstanbul, Türkler tarafından alındıktan sonra, yurt bir toprak bütünlüğü haline gelmiştir. Türkler belli bir coğrafya merkezine yerleşmişler ve daha da güçlenmişlerdir” dedi.

“Fatih’in gelişmelere açık olan güçlü bir kişiliğinin olduğunu görmekteyiz”

Yüksek bir idealin, azimli ve sistemli çalışmanın ürünü olan bu zafer ile Fatih Sultan Mehmet’in genç yaşında, yenilikleri yakından izleyen ve gelişmelere açık olan güçlü bir kişiliğinin olduğunu ifade eden Altun, “Sultan Fatih 21 yaşında tekniği, azmi, inancı ve en önemlisi mukaddes ordusu ile Peygamber Efendimizin İstanbul muhakkak fetih olunacak, onu fetheden asker ne güzel asker’ methine mazhar olmuştur. Kıtaları ve kültürleri buluşturan, özel bir dünya kenti olan İstanbul, fethinden bugüne kadar ülkemizin ekonomik, toplumsal, kültürel ve sanatsal hayatına çok büyük katkılar yapmıştır. Fethinden günümüze dek farklı inanç kültür ve fikirlerin hoşgörü ve güven içinde bir arada yaşadıkları örnek bir dünya kenti olmuştur. Siyasetin, kültürün, sanatın, inancın ve bilimin yoğurduğu İstanbul, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde ihtişamlı yürüyüşünü sürdürmektedir. Türk Milleti var olduğu sürece de bu yürüyüş devam edecektir. Böyle müstesna tarihi bir günü milletçe her yıl yaşamak, hem bir vecibe, hem de tarihi ve milletiyle övünen bir nesil yetiştirmek bakımından büyük önem taşımaktadır. Her türlü dış tehlikeye karşı gözü açık, vatanını, milletini seven, örf ve ananelerine bağlı, ecdadına yakışır bir nesil olmak ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için Sultan Fatih gibi idealist, şanlı ordusu gibi azimli ve inançlı olmak zorundayız” dedi.