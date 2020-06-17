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Aktüel

Başkan Altun Doğanlar Mahallesi’nde yapılan çalışmaları inceledi

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Doğanlar mahalle muhtarı ile mahallede yapılan çalışmaları inceledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:51:44 -
Başkan Altun Doğanlar Mahallesi’nde yapılan çalışmaları inceledi

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Doğanlar mahalle muhtarı ile mahallede yapılan çalışmaları inceledi.


Mahalle muhtarı Mustafa Çap’ın taleplerini dinleyen Başkan Özkan Altun, teknik ekipten yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Altun; "Doğanlar mahalle muhtarımız Mustafa Çap ve ekibimizle mahallemizde yaptığımız çalışmaları inledik. Doğanlar mahallemiz için önemli bir güzergah olan Kayabaşı Caddemizde eksikleri gideriyoruz. Kayabaşı caddesi özellikle yaz aylarında hem ikamet edenlerin hem de yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı bir güzergah haline geldi. Burada yapacağımız çalışmalar sonrası caddemiz tüm vatandaşlarımız için güvenli bir güzergah olacak" dedi.


Doğanlar mahalle muhtarı Mustafa Çap ise gösterdikleri ilgi ve yapılan çalışmalar için Başkan Özkan Altun’a teşekkür etti.

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