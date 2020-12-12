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Ekonomi Başkan Altınok'tan "Azerbaycan zaferini tebrik" ziyareti
Ekonomi

Başkan Altınok'tan "Azerbaycan zaferini tebrik" ziyareti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: -"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Azerbaycan ile kadim bir gönül ilişkisi içindedir. Azerbaycan`ın ayağına diken batsa bizim yüreğimize batmış demektir"

Yeniakit Publisher
2020-12-12 12:45:34 -
Başkan Altınok'tan "Azerbaycan zaferini tebrik" ziyareti

ANKARA(AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı kazandığı Karabağ Zaferi’ni tebrik etmek için Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’e ziyarette bulundu.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Altınok ile Büyükelçi İbrahim tarafından gerçekleştirilen görüşmede “İki devlet tek millet” mesajı verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, Azerbaycan Türk Ordusu tarafından kazanılan zaferden ötürü mutluluk duyduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Azerbaycan Türk ordumuz Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri aldı ve Karabağ’da hem Azerbaycan hem de Türk bayrağımızı dalgalandırdı. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan en üst seviyeden Azerbaycan’a olan desteğini açıkladı. Bizler de Türk Milleti olarak Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu her yerde dile getirdik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Azerbaycan ile kadim bir gönül ilişkisi içindedir. Azerbaycan`ın ayağına diken batsa bizim yüreğimize batmış demektir. Ermenistan`ın özelliklere sivillere yönelik yaptığı saldırıyı bir kez daha kınıyorum. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi tüm imkânlarımızla can Azerbaycan`ın yanında olduk, bundan sonra dostluğumuzu daha da muhkemleyeceğiz.”

Görüşmenin sonunda Büyükelçi İbrahim, Azerbaycan’a verdiği desteklerden dolayı Altınok’a teşekkür etti.

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