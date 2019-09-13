Başkan Altın’dan Diyarbakır’daki annelere destek

Erdemliler Harekatı Derneği Başkanı Yunus Altın, terör örgütlerinin karşısında duran ve onların siyasi uzantılarından korkusuzca hesap soran annelerin yanında olduklarını belirterek, “Bu cesur Anadolu kadınlarının çocuklarını geri almak için verdikleri haklı mücadeleyi bütün kalbimizle destekliyoruz” dedi.

Dernek binasında basın toplantısı düzenleyen Yunus Altın, bir anne için dünyada evladından daha kıymetli hiçbir varlık olmadığını söyledi. Altın, “Çocuklarının ayağına taş değse yüreği titreyen annelerin, günlerdir süren eylemleri Türkiye gündemindeki yerini korumaktadır. Annelerimizin bu isyanı, elinde binlerce masum insanın kanı olmasına rağmen her fırsatta kadın haklarından dem vuran, annelik duyguları üzerinden timsah gözyaşları döken eli kanlı örgüt ve uzantılarının gerçek yüzünü gösteren ibretlik bir durumdur. Diyarbakırlı annelerin Hacire Akar ile başlayıp Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun, Ayşegül Biçer’le devam eden ’Evladımı geri istiyorum!’ çığlıkları gün geçtikçe büyümüş ve bugün 25 aileye ulaşmış ve diğer annelere cesaret olmuştur. Bu eylem sadece annelerin değil, aynı zamanda babaların da büyük bir inançla sürdürdükleri samimi bir mücadeledir. Erdemliler Harekatı Derneği olarak bizler, hepimizin ortak acısı olan bu zulmün karşısında sivil direnişleriyle duran; barışın ve huzurun yanında olduklarını bütün dünyaya gösteren; büyük bir inançla hak, hukuk ve özgürlük mücadelesi veren, evlatlarına kavuşabilmek için nöbet tutan kadınların ve cesur ailelerin yanındayız. Sessiz çığlıkların sesi ve tüm uyuyanları uyandıran bir annenin eşsiz direnişini sonuna kadar destekliyoruz” dedi.