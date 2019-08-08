0553 313 94 23

Başkan Altay: “Konyamız için gece gündüz demeden çalışıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akören ve Çumra Belediyelerini ve AK Parti İlçe Teşkilatlarını ziyaret ederek, Yaz Spor Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:34
Başkan Altay: “Konyamız için gece gündüz demeden çalışıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akören ve Çumra Belediyelerini ve AK Parti İlçe Teşkilatlarını ziyaret ederek, Yaz Spor Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akören ve Çumra’da belediyeleri, AK Parti İlçe Teşkilatlarını ve Yaz Spor Okullarını ziyaret etti. İlk olarak Akören Belediye Başkanı İsmail Aslan’ı ziyaret ederek görevinde başarılar dileyen Başkan Altay, ardından AK Parti Akören İlçe Başkanı Müzeyyen Çetinkaya ve teşkilat mensuplarıyla buluştu. 31 Mart seçimlerinde verilen destekten dolayı tüm Akörenlilere teşekkür eden Başkan Altay, ilçede bulunan Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulu öğrencileriyle de bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet ederek çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Altay, daha sonra Çumra’ya geçerek Belediye Başkanı Halit Oflaz ile görüştü. Birlik ve beraberlik halinde çözülemeyecek sorun olmadığını kaydeden Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar Akören ve Çumra’da çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini, bundan sonra da verdikleri sözleri tamamlamak için gayret edeceklerini ifade etti. AK Parti Çumra İlçe Teşkilatı’nı da ziyaret eden Başkan Altay, İlçe Başkanı Ufuk Yağcılar ve partililerle bir araya geldi.


31 Mart Seçimlerinde verdikleri destek için Çumralılara teşekkür eden Başkan Altay, “Hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Partimize ve bizlere çok büyük destek verdi. Biz de halkımızın bize gösterdiği güveni ve desteği boşa çıkarmamak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.


Daha sonra ilçede bulunan Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulu’nu ziyaret ederek spor yapan öğrencilerle buluşan Başkan Altay, spor okullarında tekvando öğrenen öğrencilerin gösterisini izledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çumra ilçesine kazandırılan Gençlik Merkezine de bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi Atabey Gençlik Kampında parkur yarışmalarında derece giren öğrencilere madalyalarını verdi. Başkan Altay, ilçe programlarında esnafları da ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:34
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kars'ta uyuşturucu operasyonu
    1. Kars'ta uyuşturucu operasyonu
    2. Kalbi duran kediye itfaiye erlerin..
    3. Başkan Işıksu, “Esnaf mutlu olursa..
    4. Zabıtadan kurban denetimi
    5. Siirt’te 510 paket kaçak sigara ve 10..
    6. Rusya'da askeri birlikte patlama: 2 ölü
    7. Aman dikkat! Yıllara meydan okumak..
    8. Bir yanda ‘ihaleci’, diğer yanda..
    9. Akyazı’da iki mahalle yolu yenileniyor
    10. Mezitli’de derelerin ıslahı için..
    11. Greyder ile Eymen’in ölümüne sebep..
    12. GTO Başkanları kurban bayramını kutladı
    13. Başkan Yüce, “Cumhurbaşkanımızın..
    14. Jaap Uilenberg: "Elle oynamalarda..
    15. Buğday yüklü gemi Fethiye’de karaya..
    16. Salah'a yönelik ırkçı paylaşıma..
    17. Elazığ’da 12 katlı binanın çatı..
    18. Tarsus’ta kaçak tütün operasyonu
    19. Kurban Bayramı öncesi gündem ‘temizlik..
    20. Trafikte ebeveynlerine not verdiler..
    21. Çınar kardeşlere olimpiyat vizesi
    22. ANALİZ - Hindistan’ın yeni dış..
    23. Başkan Işık, Dünya Şampiyonu’nu tebrik..
    24. Kabe yeni örtüsüyle arife günü buluşacak
    25. Pakistan-Hindistan arası tren..
    26. Bakan Akar, Erenköy Direnişi’nin..
    27. Kıvanç Tekstil ve Hintli Reliance'tan..
    28. STMF Afiş Tasarımı Yarışmasında İlk..
    29. Rusya’da füze motoru ünitesinin testi..
    30. Eski Başbakan Navaz Şerif’in kızına..
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru