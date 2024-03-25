Başkan Altay Konyalılara sosyal medyadan seslendi

Konya’ya hizmet etmek için 5 yılda ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla çok yoğun çalıştıklarını belirten Başkan Altay, “Konya’nın hayallerini gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çaba sarf ediyoruz. Konya her manada örnek ve öncü bir şehir olmaya devam edecek. Biz de ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla sizden aldığımız büyük destekle alnımızın akıyla bu süreci tamamlamak istiyoruz. Konya’nın Büyükşehir Belediye Başkanı olmaktan, Konyalılara hizmet ediyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak Konyalılara seslendi.

Başkan Altay, belediye çalışmalarını ve yeni dönem projelerini anlattığı canlı yayında tüm Konyalıların ve İslam aleminin mübarek Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ederek konuşmasına başladı. Özellikle Gazze’de yaşanan acılara dikkati çeken Başkan Altay, Ramazan ayının Gazze’deki Müslümanların kurtuluşuna vesile olmasını ve İsrail zulmünün bir an önce bitmesini temenni ettiklerini ifade etti.

“KONYA’YA 52 MİLYAR LİRALIK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK”

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Yoğun günlerden geçtiklerini, Konya’nın 28 taşra ve 3 merkez ilçesinde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını anımsatan Başkan Altay, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Konya’ya 52 milyar yatırım gerçekleştirdik. Sadece tarım ve üreticilerimizi desteklemek için 492 milyon liralık kaynak ayırdık. Şehrimizin yeni caddeler, mahalle yolları kazanması adına 5 yılda 9 milyar 169 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi vererek sürdüren Başkan Altay, özellikle son dönemde hayata geçirilen ve projelendirilen ulaşım yatırımları hakkında önemli bilgiler verdi.

KONYA’NIN ULAŞIM AKSINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALARI ANLATTI

Abdülhamid Caddesi, Necmettin Erbakan Caddesi, İsmail Ketenci, Celaleddin Karatay, Kazakistan ve Karabağ caddelerini tamamladıklarını hatırlatan Başkan Altay, bu dönem özellikle ulaşımda yapmış oldukları yatırımların şehir merkezinde araç trafiği açısından önemli çözüm ve farkındalık oluşturduğuna vurgu yaptı. Başkan Altay, şehir merkezinde 4 köprülü kavşağı da tamamlamak için çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, toplam 1.5 milyar liraya mal olan köprülü kavşak yatırımıyla Konya ulaşım akslarını güçlendirmek için yoğun çaba içerisinde olduklarını kaydetti.

“ANADOLU’NUN RAYLI SİSTEM AĞINI EN GENİŞ YAPAN ŞEHRİ OLMAK İÇİN YOĞUN GAYRET İÇERİSİNDEYİZ”

Bu dönem asıl işlerinin Konya’nın raylı sistem hatları olduğuna işaret eden Başkan Altay, “Şu anda Konya Büyükşehir Belediyesi 1986’dan bugüne kadar 27 kilometre raylı sistem yapmayı başarabilmiş. İnşallah bu 5 yıl içerisinde 105 kilometre yeni raylı sistem hattımızı şehrimize kazandırmış olacağız” dedi. KONYARAY Banliyö Hattı ve yeni tramvay hatlarıyla ilgili detaylı şekilde bilgi aktaran Başkan Altay, “Böylece Konya’mız 105 kilometre raylı sistem hattına kavuşmuş olacak. 27 kilometre de mevcutta hattımız var. Böylece 130 kilometre raylı sistem hattıyla Anadolu’nun raylı sistem ağını en geniş yapan şehri olmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz” diye konuştu.

Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin yeni yerine taşınması, Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü, Cephanelik Kentsel Dönüşümü projelerinin son durumu hakkında bilgi veren Başkan Altay, “Bunlar Konya’nın hayali olan işlerdi. Elhamdüllilah bu işleri yapmak bizlere nasip oldu” dedi.

DARÜ’L-MÜLK PROJESİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDAN BAHSETTİ

Türkiye’nin en büyük ihya projelerinden olan Darü’l-Mülk Projesi kapsamında Konya tarihine geçecek önemli işlere imza attıklarını kaydeden Başkan Altay, “20 farklı noktada çalışmalar yürütüyoruz. Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’yla başladığımız yolculukta bugünlerde Larende’de büyük bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Esnafımızı taşıdık, oradaki metruk binaları yıktık. İnşallah Konya sur duvarlarının inşa edileceği bir proje için çalışıyoruz. Esnafımız da yeni dükkanlarına uygun şartlarda taşınmış oldu” diyerek Taş Bina, Tarihi Tekel Binası Depo No:4, Darü’l-Mül Sergi Sarayı, Meydan Evleri Restorasyonu ve Velespit Müzesi, 2. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı, Mevlana Türbe Arkası Kentsel Yenileme projeleri hakkında da bilgilendirme yaptı.

“ÇOCUKLARIMIZIN İLK ORUÇ HEDİYELERİYLE BAYARAM YAPMALARINI ARZU EDİYORUZ”

Bir Ramazan geleneği haline getirdikleri ilk oruç hediyesiyle ilgili kayıtları ilkoruç.konya.bel.tr adresinden yaptırılabildiğini de hatırlatan Başkan Altay, “7-8 yaşındaki 42 bin çocuğumuza Konya Büyükşehir Belediyesi olarak zihinlerinde kalacak bir hatıra olsun diye oruç hediyelerimizi göndermek için hazırlıklarımızı yaptık. 25 Mart’tan itibaren de hızlıca dağıtımlarını gerçekleştirmeyi ve çocuklarımızın hediyeleriyle bayram yapmalarını sağlamayı arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“KONYALILARA HİZMET EDİYOR OLMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM”

Konya’ya hizmet etmek için 5 yılda ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla çok yoğun çalıştıklarını belirten Başkan Altay şöyle devam etti: “Konya’nın hayallerini gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çaba sarf ediyoruz. Birlik-beraberlik ruhu içerisinde belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, bakanlarımızla Konya’yı yarınlara taşımak için çaba içerisindeyiz. İnşallah sizin desteğinizle çok daha güzel işler yapmayı arzu ediyoruz. Konya her manada örnek ve öncü bir şehir olmaya devam edecek. Biz de Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla sizden aldığımız büyük destekle alnımızın akıyla bu süreci tamamlamak istiyoruz. Konya’nın Büyükşehir Belediye Başkanı olmaktan, Konyalılara hizmet ediyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İnşallah sizlerin desteğiyle önümüzdeki beş yılda da Konya’nın hayallerini gerçekleştirmek için çaba sarf ediyor olacağız.”

Başkan Altay canlı yayında vatandaşlardan gelen soruları da cevapladı.