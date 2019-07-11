Başkan Alkayış’tan 15 Temmuz açıklaması

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili açıklamada bulundu.

Mustafa Alkayış, 15 Temmuz 2016 günü son yıllarda bölgenin parlayan yıldızı haline gelen, Dünya sahnesinde yerini alan Türkiye Cumhuriyetine, vatanımızın birliğine, bütünlüğüne, demokrasimize ve milli iradeye karşı hain FETÖ terör örgütü ve onun uzantıları tarafındanbir darbe girişimi yapıldığını söyledi.

Alkayış açıklamasında, “Hain darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile meydanları dolduran, vatanı milleti için canını feda etmekten çekinmeyen bu büyük milletin evlatları, bu hainliğe, iç ve dış destekçilerine kurtuluş savaşı ruhu ile yine gereken cevabı vermiştir. 15 Temmuz darbe girişimi sıradan bir darbe girişimi olmayıp Türkiye’ye karşı yapılan bir işgal hareketidir. Bu işgal hareketi Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanları dolduran, kendisini tankın önüne atacak kadar vatanına milletine sevdalı olan kardeşlerimizin dik duruşu sonucu amacına ulaşamamıştır. Neticede bu ülke üzerinde hain planlara soyunanlar, milletin iradesi, dik duruşu karşısında kendi tuzaklarında boğulmuş, milletin iradesinin üstünde irade olmadığı, olamayacağı bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Bu büyük milletin evlatları, söz konusu vatan, bayrak, ezansa gerisinin teferruat olduğunu, böyle durumlarda hiçbir ayrım gözetilmeksizin nasıl bir araya gelindiğini bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir.

Hain darbe girişiminde şehadet şerbetini içen şehitlerimizi, gazilerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Verdikleri mücadeleden dolayı daima rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilerimize şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.