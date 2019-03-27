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Başkan Alıcık, Öğretmen Baki Çuval Kitaplığı’nın açılışına katıldı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, geçtiğimiz Aralık ayında hayatını kaybeden Öğretmen Baki Çuval anısına Emekli Sen Nazilli Şubesi’nde kurulan kitaplığın açılışına katıldı.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:55
Başkan Alıcık, Öğretmen Baki Çuval Kitaplığı’nın açılışına katıldı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, geçtiğimiz Aralık ayında hayatını kaybeden Öğretmen Baki Çuval anısına Emekli Sen Nazilli Şubesi’nde kurulan kitaplığın açılışına katıldı.


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, geçtiğimiz Aralık ayında hayatını kaybeden Emekli Sen Nazilli Şubesi eski Başkanı Baki Çuval anısına kurulan kitaplığın açılış törenine katıldı.


Açılışta konuşan Başkan Alıcık, “Nazilli Cumhuriyet İlkokulundan emekli sınıf öğretmeni Baki Çuval abimiz anısına Türk Eğitim Sen Şubemizde kitaplık açılışımızı gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Örnek kişiliği ve çalışkanlığıyla hepimize örnek olmuş Baki abimizi bu vesileyle bir kez daha yad ediyor, Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.


“Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük önder Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerleyerek, çağdaş ülkeler arasında yerimizi alabilmemiz için, araştırma, sorgulama yeteneğine sahip, bilgi üretebilen ve değerlendirebilen, bilimsel gelişmeleri takip eden öğrenciler yetiştirmek ve verdiğimiz eğitim-öğretimin kalitesini artırmak zorundayız” diyen Alıcık, “Öğretmenlik mesleğinin asıl amacı, nesillere çağın gerektirdiği bilgi donanımını kazandırıp onları içinde bulundukları çağı anlayıp yorumlayabilecek bilgi düzeyine ulaştırmaktır. Bütün bunların yanında millet bilincini yaşatabilmek için de gençlerimize milli kültür ve değerlerimizi aktarmak başlıca görevlerinizdendir. İçinde bulunduğumuz Kütüphane Haftası’nda kitaplığımızın açılışını gerçekleştirmekten onur ve gurur duyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:55
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