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Başkan Alıcık, “İlk günkü aşkla yolumuza devam edeceğiz”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Hükümetimizden aldığımız güçle ilçemizde pek çok projeyi hayata geçirerek vatandaşımızın iş ve aş derdine çare olacağız” dedi.

29 Mart 2019 Cuma 12:23
Başkan Alıcık, “İlk günkü aşkla yolumuza devam edeceğiz”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Hükümetimizden aldığımız güçle ilçemizde pek çok projeyi hayata geçirerek vatandaşımızın iş ve aş derdine çare olacağız” dedi.


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Perşembe Pazarı esnafını ziyaret etti. Esnafla tek tek tokalaşan Başkan Alıcık, 2019-2024 döneminde Nazilli’de hayata geçirecekleri projeleri anlattı.


Yeni dönemde hükümet desteği ile Nazilli’nin çehresini değiştireceklerini belirten Alıcık, “Hükümetimizin desteğiyle ilçemizde pek çok projeyi hayata geçirerek vatandaşımızın iş ve aş derdine çare olacağız” ifadelerini kullandı.


Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Alıcık, “Görev sürem boyunca şehrimizi güzelleştirmek, insanlarımızın belediye ile olan iş ve işlemlerinde yardımcı olmak ve hemşerilerime hizmeti aşkla yapmak için gayret ettim. Şehrimin sorunlarını evimin sorunlarından üstün tuttum. Yönettiğim şehrin sokaklarının temizliği, okullarında okuyan çocuklarımızın eğitim araçları ve fiziki ihtiyaçları, şehrin insanının sosyal gereksinimleri, şehrin yaşanabilir çevreye ve yeşil alanlara sahip olması gibi, birçok hizmet alanında aşkla ve tutkuyla hizmet ürettim” diye konuştu.


Ustalık dönemi için vatandaşlardan destek isteyen Başkan Alıcık, “Yine hep birlikte ilk günkü aşkla, Allah’ın izniyle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 12:23
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