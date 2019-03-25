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Başkan Ali Kılıç: “Sesiniz Maltepe Meclisi’nde yankılanacak”

Çankırılılarla bir araya gelen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Herkesi kucaklıyoruz.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:37
Başkan Ali Kılıç: “Sesiniz Maltepe Meclisi’nde yankılanacak”

Çankırılılarla bir araya gelen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Herkesi kucaklıyoruz. Her kesimin olduğu gibi Çankırılı hemşehrilerimizin de sesi, belediye meclisimizde artık daha çok yankılanacak” dedi.


Çankırılılar Beraberlik ve Dayanışma kahvaltısına, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, CHP Maltepe İlçe Başkanı Savaş Yücel, İyi Parti İlçe Başkanı Yağız Bayraktar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Maltepe’de 40 yıldır çözüm bekleyen tapu sorununu çözerek buluşmaya geldiğini ifade eden Kılıç, “Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da en büyük özlemlerinden biri olan Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu’da 40 yıllık imar ve tapu sorununu çözdük. Buraya gelmeden önce Genel Başkanımızla birlikte hak sahiplerine tapularını teslim ettik. Biz her koşulda halkımıza danışarak adım attık. Sizlerin onay vermediği hiçbir projenin altında bu kardeşinizin de imzası olmaz” diye konuştu.



“Hemşehrinize sahip çıkın”


Maltepe Belediye Meclisi için her kesimi kucaklayan bir liste hazırladıklarını ifade eden Kılıç, “Bizde ayrı gayrı yok. Herkesi kucaklayan bir liste hazırladık. Her kesimin olduğu gibi Çankırılı hemşehrilerimizin de sesi, belediye meclisimizde yankılanacak. Çok sevdiğinizi bildiğim bir hemşehriniz sizi belediye meclisinde temsil edecek. Sizlerden ricam hemşehrinize ve Maltepe’mizin geleceğine sahip çıkın. Biz bir arada oldukça hiçbir güç huzurumuzu bozamaz” dedi. Buluşmaya katılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ ise her yerde Millet İttifakı’nın adaylarını destekleme çağrısı yaptı. Konuşmalara alkışlarla karşılayan Çankırılar, Millet İttifakı’na destek mesajı verdi.



Yöre dernekleriyle buluştu


Başkan Kılıç Çankırılılar Buluşması’nın ardından, Yozgat Surgun Araplı Derneği, Kastamonu İnebolu Doğanyurt Deneği, Diyarbakırlılar Derneği ile Ardahan Köprülü Derneği’ni ziyaret etti. Kılıç, Küçükyalı Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi’nde ise Samsunlular ve Malatyalılar buluşması gerçekleştirdi. Yeni dönemdeki projelerini anlatan Kılıç’a, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:37
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