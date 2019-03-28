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Başkan Ali Çetinbaş: "Zafer OSB tamamdır"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nin Altıntaş’ta 6 milyon metrekarelik bir alan üzerine kurulacağını ifade etti.

28 Mart 2019 Perşembe 09:17
Başkan Ali Çetinbaş: "Zafer OSB tamamdır"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nin Altıntaş’ta 6 milyon metrekarelik bir alan üzerine kurulacağını ifade etti.


Çetinbaş, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Altıntaşlılar ile bir araya geldi.


Altıntaş’ın her daim Cumhurbaşkanı’nın arkasında durduğunu belirten Ali Çetinbaş, “Belediye Başkan adayı Arif Teke’yi yıllardır tanırım. Haramı helalı bilir, Altıntaş’ın ihtiyacı nedir? Garip gurebanın, dul, yetimin ihtiyacı nedir bunların hepsini bilir. Altıntaş’a hizmet etmek için bu göreve talip oldu. Arif Teke size Cumhurbaşkanımızın emanetidir. Altıntaş adayına sahip çıkacak. Kim oyun kuruyor, kim tuzak kuruyor, bizim kaybedecek 5 yılımız yoktur. Şimdi 31 Mart’tan sonra bize kutlamak, eğlenmek, birileriyle uğraşmak, bizim adamımız onun adamı demek yok. El ele Altıntaş’a hizmetkar olmak var. Biz Altıntaş’a sadece Özel İdare vasıtasıyla son 17 yılda 57 milyon 157 bin lira yatırım gerçekleştirdik. Bunun içerisinde sadece köylerimize yaptıklarımız ve ilköğretim okulları var. Sağlık ocakları, duble yollar yaptık. Şimdi 6 milyon metrekarelik alan üzerine Zafer Organize Sanayi Bölgesi’ni kuruyoruz. Burada ilk kez söylüyorum. O iş tamam” dedi.



"KUSURA BAKMA, AVUCUNU YALARSIN"



Eski AK Partili Ferit Karabulut’a sert eleştirilerde bulunan Başkan Ali Çetinbaş, ”Eski AK Partili Ferit Karabulut’a sandıkta kocaman bir şamar atmalıyız. Kardeşim salonlarda hamaset siyasetiyle o dava, bu dava diye konuşmakla olmuyor. Belediye Başkanlığı meselesi makam değil, hizmet meselesiyse, bırak birazda kardeşin yapsın. Millete hizmet edeceksek nedir senin telaşın? Bu arkadaşlar AK Parti sayesinde iki dönem 10 yıl belediye, 5 yıl İlçe Başkanlığı yaptı. Herhalde vefayı bir boza, İstanbul’da bir semt sanıyor. Kulağıma şöyle bir söylenti de geliyor; ’Seçimi kazanıp AK Parti’ye geçeceğim’ avucunu yalarsın avucunu. Kusura bakma, Şimdi Ferit Karabulut’a diyorum ki; ’Biz ciddi bir iş yapıyoruz. Biz, Türkiye’nin en ciddi siyasi partisinde dünya liderinin temsilciliğini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.



"ERDOĞAN VE ARKADAŞLARINI ALAŞAĞI ETMEK İSTİYORLAR"



AK Parti siyasetine de değinen Çetinbaş, ”Bizim siyasetimiz değerler siyasetidir. AK Parti ideolojiyle kitleleri birleştiren Cumhuriyet tarihinde tek siyasi partidir. Bana ’kime oy vereceksin’ diye sorsalar. Onlara şöyle cevap veririm, “Ben kardeşim kimin Belediye Başkanı adayı olduğuna bakmadan, İl Genel Meclisi üyesi adayı olduğuna bakmadan 31 Mart’ta vicdanımı yanıma alırım 50 gramlık oy pusulasını AK Partinin altına basarım. Neden basarım biliyor musunuz?Teröristlerin yerlerini teker teker tespit eden kendi ürettiğimiz insansız hava aracı yeter. Neden basarım biliyor musunuz?Silahlı insansız hava aracıyla keklik gibi avladığımız teröristler yeter. Neden basarım biliyor musunuz?Atak helikopter, Altay tankları,yollar köprüler yeter . Şimdilerde birbirine benzemez, birbiriyle alakalı olmayan birçok adam bir araya gelerek, Recep Tayyip Erdoğan ve onun dava arkadaşlarını alaşağı etmeye çalışıyorlar. Buna asla müsaade etmeyiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:17
  1. doğa

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