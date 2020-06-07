  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Başkan Aktaş’tan Kılıçdaroğlu’nun Bursa açıklamasına sert tepki

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili açıklamasına Başkanı Alinur Aktaş’tan cevap gecikmedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 14:58:11 -
Başkan Aktaş’tan Kılıçdaroğlu’nun Bursa açıklamasına sert tepki

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili açıklamasına Başkanı Alinur Aktaş’tan cevap gecikmedi. Başkan Aktaş, Kılıçdaroğlu’na sosyal medyadan yanıt verdi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, "CHP’nin başındaki zat İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, ’Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturma ne oldu’ diye sormuş. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki, namazımızdan şüphemiz olsun. Eğer kendinden bu kadar eminse derhal soruşturma konusunu açıklasın. Kayseri B.B.’deki sözde yolsuzluk, Man Adası’ndaki hayali offshore hesapları, Beştepe’ye çıkan CHP’li gibi hayal ürünü olduğu ortaya çıkan iddialarına benziyor. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İspatlayamazsa müfteridir" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı