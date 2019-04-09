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Seçim 2019 Sayfası

Başkan Aktaş verdiği sözü yerine getiriyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni döneme hızla başladı ve seçim öncesi İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde verdiği altyapının sil baştan yenileceğini müjdesinin somut adımını attı.

09 Nisan 2019 Salı 10:02
Başkan Aktaş verdiği sözü yerine getiriyor

Başkan Aktaş, Avrupa Yatırım Bankası’nda sağlanan ve bu üç ilçenin altyapısında kullanılacak 50 milyon Euro’luk kredi sözleşmesini imzaladı.

GÜÇLÜ BİR ALTYAPI

Sağlıklı bir kentin ancak sağlıklı bir altyapı üzerine inşa edi- lebileceği gerçeğinden hareketle bugüne kadar Gemlik Körfezi ve Nilüfer Çayı’nın kirlilikten arınması hedefiyle arıtma tesislerini bir bir devreye alan Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerin güçlü bir altyapı kavuşması amacıyla çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kent merkezindeki içme suyu, yağmur suyu ve kanali- zasyon hatlarını büyük ölçüde yenileyen ve bu çalışmalarla içme suyundaki kayıpkaçak oranını yüzde 26’lardan yüzde 22’lere kadar düşüren Büyükşehir Belediyesi, benzer çalışmayı şimdi de İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçesinde de başlatıyor. Üç ilçenin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yenileneceğinin müjdesini seçim öncesi veren Başkan Aktaş, seçim sonrası ilk icraat olarak da bu yatırımın kredi sözleşmesini imzaladı.



50 MİLYON EURO’LUK YATIRIM

Aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanali- zasyon İdaresi (BUSKİ) Yönetim Kurulu Başkanı da olan Başkan Aktaş, Avrupa Yatırım Bankası’ndan sağlanan 50 milyon Euro’luk kredi- nin sözleşmesini imzaladı. Törene BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ile İl Bank Bölge Müdürü Ali Ekrem Ayti de katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 10:02
  1. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş

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