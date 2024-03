Başkan Aktaş, "Genç Kart ile gençlerimize 5.000 TL destek"

Sanatıyla, kültürüyle, genciyle ve yaşlısıyla yaşayan Bursa için yeni döneme dair hedeflerini açıklayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, fiziki çalışmaların yanında kadınından gencine, yaşlısından çocuğuna sosyal ve kültürel anlamda yapacakları renkli ve zengin projelerle şehir insanının sosyal hayatında da dönüşümü gerçekleştireceklerini söyledi. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de gençleri dinlemeye, fikirlerine önem vermeye ve onlar için projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Aktaş, “Gençlerimiz. Onlar bizim umudumuz, geleceğimiz, her şeyimiz. Gençlerimize yönelik birçok çalışmayı geçtiğimiz dönemde hayata geçirdik. Bir tane bile gençlik merkezi açmayanlar seçim zamanı çıkıp ‘onları duyuyoruz, onları hissediyoruz’ diyor. Bizler ise göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gençlerimizi öncelik sıralamamızda ilk sıraya koyduk. Yaptığımız çalışmalarla birçok ödüle layık görüldük. ‘Genç Dostu Şehir’ ilan edildik. Onların eğitimleri, sosyalleşmeleri konusunda burs verdik, kurs verdik, spor sahaları ve gençlik merkezleriyle gençlerimize katkıda bulunduk. Şimdi ‘Genç Kart’ ile gençlerimize sosyal ve kültürel faaliyetlerden gönüllerince faydalanmaları için yıllık 5.000 TL destek sağlıyoruz. Artık bu kart ile genç kardeşlerim konsere mi gider, tiyatroya mı veya bir stand up gösterisine mi katılır? Kendi bilecekleri iş. Bizler gençleri anlıyoruz, dinliyoruz. Hayat, Bursa’da gençlere güzel. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle daha güzel yarınlara birlikte yürüyoruz” diye konuştu.



