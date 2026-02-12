Başkan Akpınar: 12 Şubat ruhu asrın felaketinde yeniden dirildi

  • İSTANBUL
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ıncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Akpınar mesajında, Kahramanmaraş’ın tarih boyunca esareti kabul etmeyen, zor zamanlarda kenetlenen bir şehir olduğunu ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu: “12 Şubat, bu aziz şehrin bağımsızlık için canını ortaya koyduğu, iman ve cesaretle yazdığı bir destanın adıdır. Kurtuluş Mücadelesi’nin ilk kurşununu sıkan Sütçü İmam başta olmak üzere, Rıdvan Hoca ve ismini tarihimize altın harflerle yazdıran tüm milli kahramanlarımız; bu toprakların nasıl vatan yapıldığını tüm dünyaya göstermiştir.”

Asrın Felaketi sonrasında Kahramanmaraş halkının ortaya koyduğu birlik ve beraberlik ruhunun, 12 Şubat ruhunun günümüzdeki tezahürü olduğunu belirten Başkan Akpınar, “Depremin ardından hemşehrilerimizin sergilediği dayanışma, yardımlaşma ve metanet; ecdadımızın Kurtuluş Mücadelesi’nde gösterdiği direnişle aynı ruhtur. Bu şehir, dün olduğu gibi bugün de küllerinden doğma iradesine sahiptir” ifadelerini kullandı.

Mesajının sonunda Başkan Akpınar, Kurtuluş Mücadelesi şehitleri ile vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmetle andı; hakka yürüyen gazilere ve hayatta olan gazilere sağlık ve sıhhat temennisinde bulundu.

