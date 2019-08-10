Başkan Akman’ın Kurban bayramı mesajı

Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bayramların barışın ve kardeşliğin sembolü olduğu belirterek, “Kurban Bayramı’na tekrar kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bayramların insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştığı özel günler olduğunu söyledi. Bir Kurban Bayramı’na ve kutsal bir hac dönemine daha sağlık ve huzur içinde erişmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Akman, “Bayramlarda hayır kapıları sonuna kadar açıktır. Kaza ve belaların bertaraf olduğu, dargınlıkların ve küskünlüklerin unutulduğu, örf ve adetlerin uygulandığı günlerdir. Bu yıl da Kurban Bayramı’nı idrak ettiğimiz şu günlerde İslam coğrafyasında umutların yeşermesi ve kaosun bitmesi en büyük temennimizdir” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı’nı böylesine güzel manevi heyecanlarla karşılarken,AK Parti hükümetleri ile AK Partili yerel yöneticilerin başarılı çalışmaları sayesinde, halkın her yeni bayrama biraz daha mutlu girdiğini görmenin sevinci içinde olduklarını vurgulayan Başkan Akman, “İnsanı insan yapan ve bütün erdemlerin birlikte yaşandığı dini bayramlarımızdan birisi olan Kurban Bayramı’nın sevgiye, barışa, kardeşliğe hoşgörüye ve güzel yarınlara umut olmasını diliyor. Mübarek Kurban Bayramı’nın milletimize, İslam alemine ve hemşehrilerimize hayırlara vesile olmasını dilerim” şeklinde konuştu.