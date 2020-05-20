Başkan Akın’dan sanayi esnafına maske desteği

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Turgutlu’da faaliyet gösteren sanayi esnafına maske dağıttı.

Korona virüs salgınının ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren Turgutlu’daki oda başkanları aracılığı ile lokanta, fırın, tuhafiye, berber ve kuaför esnafları ile birlikte pazar esnafına maske desteği sunan Başkan Çetin Akın, bu kez de sanayi esnafına maske desteğinde bulundu.

Meclis Üyesi ve aynı zamanda Fatih Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hasan Yaman, İbrahim Gökdere ve meclis üyeleri ile birlikte Fatih Sanayi Sitesi esnaf ve çalışanlarını ziyaret eden Başkan Akın bütün esnaf ve çalışanlara maske de dağıttı.

Meclis Üyesi Burhan Irk ve Turgutlu Belediyesi personelleri ise Erbiller Sanayi Sitesi ile Koşukırı Çarşısını ziyaret ederek burada çalışan esnaf ve çalışanlara maske dağıtımını gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Korona virüs salgınından korunmak ve çevremizi korumak amacıyla maske kullanımı oldukça önem arz etmekte. Turgutlu Belediyesi olarak bizler de vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla ilçemizde faaliyet gösteren esnaflarımıza ilk günden itibaren maske desteğinde bulunuyoruz. Bu doğrultuda sanayi sitelerimizde mesai harcayan tüm esnaf ve emekçi kardeşlerimize ziyaret ederek maske dağıtımında bulunduk. Tüm esnaf ve çalışanlarımıza hayırlı işler ve sağlıklı günler dilerim” dedi.