Başkan Akın çalışmaları yerinde inceledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Selvilitepe Mahallesinde yürütülen bakım ve tamirat çalışmalarını inceledi.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Selvilitepe Mahallesi Cemre Sokak, Sehra Sokak ve Sun Sokakta bakım ve tamirat çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmaları yakından takip eden Başkan Çetin Akın ise Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya ve Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ile birlikte ekiplerin söz konusu sokaklarda gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde inceledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Akın, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz program dahilinde ilçemizin tüm sokaklarında çalışmalarına devam ediyorlar. Bu kapsamda ekiplerimizin Selvilitepe Mahallemizdeki üç sokakta bakım ve tamirat çalışmalarını mahalle muhtarımız Sait Kaya ve Başkan Yardımcımız Fırat Honaz ile birlikte inceledik, ekiplerimizden çalışmalar hakkında bilgi aldık. Turgutlu’muz için yoğun mesai harcayan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.