Başkan adayı Şekerdağ, “Üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız"

Göreve geldikleri zaman Elazığlılara özledikleri tabloyu armağan etmek istediklerini belirten Millet İttifakı Elazığ Belediye Başkan AdayıAli Şekerdağ, “Ben söz vermiyorum ama inşallah üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız” dedi.

CHP ile İYİ Parti’nin Millet İttifakı adayı olarak Elazığ Belediye Başkan Adayı gösterilen Ali Şekerdağ, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Başkan adayı Şekerdağ, seçim çalışmaları kapsamında Elazığ engelliler meclis üyeleri bir araya geldi. Ardından Mamuret’ül aziz vakfını ziyaret eden Başkan adayı Şekerdağ, vakıf hakkında bilgi alarak,üyelere projelerini anlattı.

Göreve geldikleri zaman ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade eden Belediye Başkan Adayı Ali Şekerdağ, “Biliyorsunuz önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var, biz kardeşlerimizle bu süreci konuştuk. Kendilerine kendimizi ifade ettik. Nasip olursa bu görevle bütünleştiğimiz zaman, buranın çok güzel sıcak bir ortama, ihtiyaçlarının çok güzel karşılandığı, rahat kapısına geldiğinizde ne istiyorsunuz değil neye ihtiyacınız var sorusuyla karşılaşacağınız bir durum göstereceğiz. Bazı notlar aldık, görevle buluştuğumuz zaman kendilerini özledikleri tabloyu armağan etmek isterim. Ben söz vermiyorum ama inşallah üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız. Böyle güzel bir ortamı bize bağışladıkları için bizi kabul ettikleri için kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye Engelliler Meclisi Elazığ Temsilcisi Suat Şekerci ise, “Sayın başkanımız göreve geldiği zaman engelliler açısından yapabileceklerini ve yapmak istediklerini bizlerle paylaştı. Bize önceki gelen belediye başkan adaylarımıza ilettiğimiz sıkıntı ve taleplerimizi değil kendilerinden yasanın bize sunmuş olduğu yasaların bize uğramasını talep ettik. Biz başkanımızın iyi niyetinden ve sohbetinden müteşekkir olduk. Kendisine çıkmış olduğu bu yolda muvaffakiyet diliyoruz. Rabbim hakkında hayırlısı neyse onu versin. Ben tekrardan Elazığ engelliler il meclisi adına kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.